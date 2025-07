Empresa de sucata promove reciclagem durante feira e gera renda durante a Expoacre 2025

A sustentabilidade ganhou um espaço de destaque na Expoacre 2025 com a participação ativa da empresa Sucatão Rio Branco, que vem realizando, durante toda a feira, um trabalho voltado à coleta, compra e processamento de materiais recicláveis.

A iniciativa transformou o estande da empresa em um verdadeiro centro de educação ambiental e geração de renda. Segundo Karina Souza, proprietária do Sucatão, a proposta deste ano vai além da exposição de produtos.

“Estamos com o nosso espaço de sustentabilidade, apresentando amostras do nosso trabalho, dos materiais que comercializamos e do processo de reciclagem do plástico. Além disso, estamos comprando latinhas, garrafas PET e outros recicláveis, e o diferencial é que todo o processamento está sendo feito aqui mesmo, com os fardos saindo prontos na hora”, explicou.

A ação chamou a atenção não só de visitantes interessados em conhecer o funcionamento da reciclagem, mas também de catadores que atuam de forma individual e dos integrantes do projeto Catar, que firmou parceria com o Sucatão para a coleta dentro do Parque de Exposições.

“Os catadores trazem o material coletado aqui mesmo na feira, fazemos a triagem, pesagem e o pagamento na hora. Estamos comprando tudo ao vivo, direto da fonte”, ressaltou Karina.

A iniciativa transforma o lixo produzido durante o evento em oportunidade, gerando renda imediata para quem participa do processo.

Além da compra de recicláveis e da demonstração do processo de fabricação dos grãos plásticos, o espaço também abriga um atrativo especial: o “Sucatinha”, um carrinho motorizado feito inteiramente com materiais reciclados, que tem feito sucesso entre os visitantes.