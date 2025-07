Empresária que morreu em lipo foi homenageada na Câmara de SP

Natália Cavanellas, empresária que morreu na última segunda-feira (7 de julho) durante uma lipoaspiração em um hospital da zona leste de São Paulo, havia sido homenageada pela Câmara Municipal de São Paulo em março deste ano.

O evento, que celebrou 100 mulheres empreendedoras, reconheceu a trajetória de Natália, que atuava há 15 anos no ramo de networking e posicionamento estratégico. Na época, a empresária compartilhou a honraria em suas redes sociais: “É uma honra receber esse reconhecimento e celebrar a força, a dedicação e o impacto do empreendedorismo feminino. Esse momento reforça ainda mais a importância de seguirmos transformando sonhos em realidade”, dizia a publicação.

Natália se apresentava como mãe, esposa, empreendedora e líder de uma “comunidade com mais de 800 mulheres empresárias e executivas”. Em sua vida particular, ela se dizia apaixonada por viagens, tendo visitado Miami, nos Estados Unidos, há pouco mais de um mês. Além disso, publicava em seu perfil na internet, com mais de 100 mil seguidores, que também amava cozinhar.

A empresária era casada desde 2019 e deixa uma filha de três anos.

Detalhes do falecimento e a defesa do médico

Natália Cavanellas faleceu na tarde dessa segunda-feira (7 de julho) enquanto realizava uma lipoaspiração no Hospital San Gennaro. O procedimento foi conduzido pelo médico Edgar Lopez, que possui uma clínica em Moema, na zona sul de São Paulo.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a irmã da vítima compareceu à delegacia e relatou que Natália sofreu uma parada cardiorrespiratória durante a cirurgia. A empresária recebeu os primeiros socorros, mas não resistiu. O caso foi registrado como morte suspeita e está sendo investigado pelo 42º Distrito Policial (Parque São Lucas).

Edgar Lopez é formado pela Universidade Nacional Federico Villarreal e especializado em cirurgia plástica pela Universidade Santa Cecília (Unisanta). Com certificados internacionais, é considerado referência em lipo HD e mamoplastia, sendo, segundo o site de sua clínica, o primeiro profissional no Brasil a utilizar a tecnologia Renuvion. Lopez é membro da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica e da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética. Em sua clínica, realiza procedimentos como lipoescultura, abdominoplastia e remodelação de glúteos.

Em nota enviada ao Metrópoles, a equipe do médico Edgar Lopez afirmou que a paciente foi submetida a um procedimento cirúrgico eletivo, realizado em ambiente hospitalar adequado, com todos os exames pré-operatórios em conformidade e seguindo rigorosamente os protocolos de segurança e acompanhamento médico. “O cirurgião responsável possui formação especializada e mais de 20 anos de experiência, atuando sempre com ética, responsabilidade e dedicação. Infelizmente, a paciente evoluiu com uma complicação grave, compatível com embolia pulmonar, evento raro, mas reconhecido na literatura médica como possível, mesmo com todas as medidas preventivas adotadas”, diz o comunicado.

De acordo com o profissional, o caso está sob análise oficial das autoridades competentes, incluindo uma investigação em curso pelo Instituto Médico-Legal (IML), que determinará a causa definitiva do óbito. “O profissional responsável vem prestando toda a assistência à família, mantendo-se à disposição para esclarecimentos técnicos, sempre em respeito à paciente, à família e ao sigilo médico. Reiteramos nosso compromisso com a ética, a transparência e a medicina baseada em evidências”, completa o texto.

