Empresário compra Arena do Grêmio por R$ 130 milhões e anuncia que doará ao clube

Marcelo Marques, que adquiriu o estádio, é pré-candidato à presidência do clube gaúcho

Arena do Grêmio (Arena do Grêmio | Foto: OAS Empreendimento)

O empresário e pré-candidato à presidência do Grêmio, Marcelo Marques, comprou a gestão da Arena do Grêmio por R$ 130 milhões e doará o valor integralmente ao clube. A compra antecipa em quase 10 anos o controle da administração do estádio, previsto anteriormente para 2033. Marques adquiriu a dívida do financiamento e os direitos de superfície da Arena. Como meta, ele visa alcançar 300 mil sócios e anunciou redução no preço dos ingressos. A área do antigo Estádio Olímpico será destinada às empresas OAS 26 e Karagounis.