Empresários são homenageados no Espaço Indústria da Expoacre Juruá 2025

A quarta-feira (2) foi marcada por celebrações e reconhecimento no Espaço Indústria da Expoacre Juruá 2025, em Cruzeiro do Sul. Em uma programação promovida pela Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), o local se transformou em palco para valorizar o trabalho e a dedicação do setor produtivo da região.

Durante o evento, a presidente do Procon/AC, Alanna Albuquerque, entregou o Prêmio Rota de Qualidade a empresas locais que se destacaram pelo compromisso com boas práticas e excelência no atendimento ao consumidor. A premiação reforça a importância da valorização de quem investe em qualidade e ética nas relações de consumo.

A noite também foi dedicada à comemoração dos 20 anos da Expoacre Juruá, com homenagens a empresários que contribuíram para o fortalecimento da feira ao longo das duas últimas décadas. Lideranças empresariais, presidentes de sindicatos industriais e o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC) e deputado federal, Zé Adriano, foram reconhecidos pela contribuição ao desenvolvimento industrial do Juruá.

“Em nome do governador, Gladson Cameli, fazemos esse reconhecimento que será concedido a todos os expositores do Espaço Indústria. Isso é fruto do trabalho de parceria do governo do Estado, FIEAC e demais protagonistas que tanto contribuem para o sucesso da Expoacre Juruá”, destacou o titular da Seict, Assurbanípal Mesquita.

Já o presidente da FIEAC e deputado federal, Zé Adriano, elogiou o governo do Estado, o Procon/AC e ressaltou que a expectativa é de que haja a geração de muitos negócios na feira. “É o momento de mostrar tudo o que a indústria do Juruá faz com muita qualidade. Parabenizamos o governo do Estado pela organização desse grandioso evento”, salientou Zé Adriano.

Veja mais fotos: