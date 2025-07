Empresas do Acre são alvo de investigação por poluição, com multas que podem ultrapassar R$ 150 mil

Na próxima semana, começa uma ação rigorosa contra os poluidores do Igarapé Almoço e do Aquífero Rio Branco, importantes fontes de água e equilíbrio ambiental para a capital acreana. A iniciativa é liderada pelo professor Edinei Muniz, em parceria com o professor Claudemir Mesquita, defensor da Bacia do Rio Acre.

O foco principal será a fiscalização das principais empresas da região, entre elas a Fiat Comauto, Eucatur, Shineray e entre outros, que serão cobradas pelos órgãos ambientais para que se responsabilizem por qualquer dano ambiental causado. A intenção é garantir a proteção dos recursos hídricos e a saúde ambiental da população, direitos assegurados por lei.

Além disso, o professor Edinei destaca o papel fundamental do Aquífero do Segundo Distrito como um verdadeiro “ar condicionado natural” para Rio Branco, especialmente perceptível na região do Arena da Floresta, em frente ao IFAC. Ele ressalta que ainda não existe um estudo preciso sobre a localização das nascentes da área úmida, o que motiva a solicitação formal à Prefeitura para a realização de uma análise detalhada e a criação de políticas de proteção para toda essa região.

Segundo os coordenadores da intervenção, esta será uma grande causa ambiental, que espera sensibilizar tanto a população quanto as empresas para uma relação mais sustentável com os recursos naturais da cidade.

Confira a legislação:

LEI-Nº-2.422-DE-25-DE-JANEIRO-DE-2022-Sanções-administrativas-aplicáveis-as-condutas-lesivas-ao-meio-ambiente