Encerramento da Expoacre Juruá 2025: assista à transmissão da 6ª noite de festa

A Expoacre Juruá chega ao sexto e último dia neste domingo (6), em Cruzeiro do Sul. A equipe do ContilNet e da Orna Audiovisual faz transmissão ao vivo da segunda maior feira de agronegócio do estado.

A bancada de apresentadores é formada pelo jornalista Everton Damasceno e a influenciadora Ludmilla Cavalcante. A transmissão da Expoacre Juruá acontece pelo canal no YouTube do ContilNet.

Neste domingo, a programação começa com o casamento coletivo de 405 casais, às 17h, na Arena do Juruá. Às 21h, o cantor Eric Land sobe ao palco principal com um show de forró e piseiro.

A grande atração da noite será o cantor Wesley Safadão, que se apresenta às 22h na Arena do Juruá.

ASSISTA AQUI A TRANSMISSÃO AO VIVO DA EXPOACRE JURUÁ 2025: