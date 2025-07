A quinta noite da Expoacre Juruá 2025, neste sábado (5), em Cruzeiro do Sul, contou com o encerramento do rodeio, que premiou o campeão com uma caminhonete zero.

A programação teve ainda shows locais nos palcos culturais e o Vila Kids Festival, com início às 19h30, garantindo a diversão das crianças.

A transmissão ao vivo ficou por conta do ContilNet e da Orna Audiovisual, com apresentação de Everton Damasceno e Ludmilla Cavalcante.

Veja os destaques da noite na galeria de fotos: