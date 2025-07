Enchente no Texas: 43 mortes registradas, incluindo 15 crianças

O número de mortos na enchente no Texas (EUA) subiu para 43, noticiou na noite deste sábado (5/7) o The New York Times após uma entrevista coletiva do xerife do estado, Larry Leitha. Entre as vítimas confirmadas estão 15 crianças.

Ainda há dezenas de desaparecidos e as forças de segurança e salvamento do estado buscam as vítimas entre escombros e a lama deixada após a descida do rio Guadalupe. Um grupo de 27 meninas que participam de um acampamento cristão feminino na região está desaparecido.

As autoridades locais noticiaram que o rio Guadalupe subiu cerca de 8 metros em apenas 45 minutos e surpreendeu toda a população da região. Às margens do rio existem vários estacionamentos de traillers e locais para acampamentos.

O governador do estado, Greg Abbott afirmou em uma rede social que o trabalho continuará até que todas as vítimas sejam localizadas. “Nossos socorristas não vão parar até que todas as pessoas desaparecidas sejam encontradas”, escreveu no X.

A tragédia registrada em 2025 relembra uma enchente em 1987 na mesma região. Naquela época o rio Guadalupe subiu repentinamente e matou 10 adolescentes. O caso inspirou o filme “Enchente: Quem Salvará Nossos Filhos?” que narra o medo a aflição de pais que aguardam o retorno de jovens que participavam de um acampamento cristão quando e intempérie ocorreu. Quatro décadas após, outros pais revivem o sentimento e compartilham o pesar e o luto.