Duas irmãs que estavam desaparecidas por conta das enchentes no Texas foram encontradas mortas de mãos dadas. As irmãs Blair e Brooke Haber, de 13 e 11 anos, foram arrastadas para cerca de 25 km do local de onde desapareceram.

O que está acontecendo no Texas Fortes chuvas causaram inundações repentinas no centro do Texas entre a noite de quinta-feira (3/7) e a madrugada de sexta-feira (4/7), durante as celebrações do Dia da Independência nos Estados Unidos.

O acumulado de precipitação ultrapassou 250 milímetros em algumas localidades, superando em mais de duas vezes as previsões. O excesso de água fez com que o Rio Guadalupe, um dos mais importantes do estado, saísse do leito.

Cidades situadas na região montanhosa de Texas Hill Country, conhecida por atrair visitantes, foram surpreendidas pela força das águas, que destruíram pontes, arrastaram veículos e atingiram áreas residenciais e acampamentos de verão.

Órgãos locais afirmam que o número de vítimas torna esse episódio uma das inundações mais letais do Texas nos últimos tempos.

Diante da gravidade da situação, o presidente Donald Trump decretou estado de desastre e autorizou o envio de recursos federais para auxiliar as equipes de resgate e reconstrução. Em entrevista para o canal local canal KHOU 11, uma afiliada da CBS, a tia das meninas, Jennifer Haber, informou que elas estavam passando o feriado de 4 de julho com os pais e os avós, Mike e Charlene. Os pais das meninas estavam em uma cabana próxima à que elas estavam com os avós, no entanto, não conseguiram chegar para salvá-los por conta da água agitada e acabaram sendo resgatados. O corpo de Blair e Brooke foram encontrados 12 horas depois em Kerrville. De acordo com a tia, elas estavam com as mãos entrelaçadas. Os avós seguem entre os desaparecidos na tragédia.