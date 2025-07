As mortes relacionadas à enchente no estado norte-americano do Texas chegaram a 80. Ainda há pelo menos 41 pessoas desaparecidas, conformes as autoridades locais. A tragédia começou na sexta-feira (4/7), com a subida do nível de mananciais, que causaram destruição e fatalidades. As informações são da NSBC News e CNN internacional.

As autoridades dos Estados Unidos mapearam as localidades de parte das mortes: Kerr County (59), Travis County (5), Burnet County (3), Kendall County (2), Tom Green County (1), Williamson County (1). Ainda diante das buscas por desaparecidos e da realocação de pessoas atingidas, alertas têm sido disparados para que as comunidades próximas a cursos d’água se desloquem para pontos mais altos.Chuvas pesadas são esperadas pela meteorologia em algumas partes do Texas. O governador do estado, Greg Abbott, afirmou, neste domingo (6/7), que as pessoas nessas regiões “precisam perceber, por um lado, que estão em uma área com terra já saturada de água. Mas, por outro, quando mais água desce, pode haver inundações repentinas e rápidas”. Em relação aos 41 desaparecidos, as autoridades dos Estados Unidos enfatizam que os trabalhos de buscas ainda têm o intuito de localizar sobreviventes. Entre os não localizados ainda há um grupo de 11 crianças que estavam acampadas em um acampamento crisão de verão, o Camp Mystic. Diante da situação catastrófica, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou uma declaração de grande desastre para Kerr County. Com a medida, é facilitado o acesso a recursos para resposta à enchente.