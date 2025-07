Encontro icônico: Ney Matogrosso e Zeca Pagodinho agitam a internet em quadriciclo

Zeca Pagodinho e Ney Matogrosso incendiaram a internet na última semana com uma foto inusitada: os dois juntos em um quadriciclo. O encontro, que uniu duas das maiores vozes da música brasileira, aconteceu no sítio de Zeca, em Xerém, no Rio de Janeiro, na última sexta-feira (4 de julho).

A visita de Ney foi um convite antigo do sambista, e o local é conhecido por já ter recebido grandes nomes como Maria Bethânia, Neguinho da Beija-Flor e Benito di Paula.

Ao chegar, Ney se deliciou com pratos preparados pela equipe do sítio, como uma sopa de legumes e carnes e pernil, que se transformou em um “sanduíche enorme”. Os detalhes foram compartilhados pelos artistas à jornalista Maria Fortuna, do jornal O Globo.

“Achei tão bonito esse gesto. A intimidação de que não nos localizamos ali”, contou Ney Matogrosso. Foi então que Zeca o convidou para um passeio no quadriciclo. Joaquim Linhares, filho do empresário de Ney, João Mario Linhares, foi quem registrou o momento que viralizou nas redes sociais.

“Quando Zeca subiu no quadriciclo, pensei: ele está de graça ou vai rolar alguma coisa. Aí, vejo Ney sentando na carona e só me veio à cabeça: ‘o que é isso?’. A vida inteira para acontecer um troço desse e acontece na minha frente?”, brincou Joaquim.

Ney revelou que a repercussão foi totalmente inesperada. “Foi completamente inesperado para mim. Quando imaginaria isso? Dois homens, amigos… Coloquei na inocência e vieram a me ligar dizendo: ‘Vocês estão enlouquecendo a internet.’ E respondi: ‘então a internet enlouquece à toa’, porque, para mim, era uma coisa tão cotidiana.”

Rota inesquecível: do instituto ao Bar da Fofoca

No quadriciclo, Zeca Pagodinho levou Ney Matogrosso para conhecer o instituto que leva seu nome, uma escola que oferece aulas gratuitas de cinema, música, manicure, inglês, espanhol e outras disciplinas para 250 crianças. “O instituto fica no terreno em que minha mãe morou. Botei muito dinheiro da minha vida lá. É assim que se vive, dividindo”, declarou o sambista.

“É muito bem feito, há um monte de salas. E tudo com a grana do Zeca, não tem nada de governo”, celebrou Ney. Em seguida, a dupla seguiu para o Bar da Fofoca, batizado por Zeca. “Passo toda hora ali para saber das fofocas… e contar umas também. Mas é só fofoca do bem. Descobri quem ficou bêbado primeiro, quem apanhou da mulher”, brincou Pagodinho, garantindo que Ney teve um dia “maravilhoso”.

“Comeu cajá, carambola, botou para quebrar. E ninguém aporrinhou ele, falou de trabalho, pediu para tirar foto ou fazer vídeo para mandar para a mãe. As pessoas pensam: ‘Ah, na casa do Zeca está cheio de artista’. Não! Tem pessoas comuns, funcionários… Todo mundo senta na mesma mesa, come da mesma comida”, ressaltou Zeca.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.