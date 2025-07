Endurance: entenda o que significa o termo “natação em águas abertas”

A cidade de Brasília vai sediar o Metrópoles Endurance, realizado em parceria com o Inbras e Sol Nascente, com apoio da Setur. O evento inédito de triatlo está marcado para os dias 25, 26 e 27 de julho, no Pontão do Lago Sul. No dia 26, acontecem as provas de aquathlon e águas abertas, enquanto as competições de triatlo serão disputadas no dia 27.

A competição, que une natação, ciclismo e corrida em um percurso exigente, vai movimentar a cidade e atrair a atenção dos apaixonados por esportes de alto rendimento.

O evento inédito conta com a parceria do Sesc, da Clínica Neoliv, do Atacadão Dia a Dia, da Powerade e do Sistema OCB/DF.

Por que o nome águas abertas?

O termo águas abertas refere-se à prática da natação em ambientes naturais como mares, lagos e rios, diferentemente da natação em piscinas, que ocorre em locais controlados e delimitados. Segundo o Comitê Olímpico do Brasil (COB), a modalidade antes era denominada maratona aquática.

O esporte está inserido nos Jogos Olímpicos de Verão desde 2008, em Pequim. Na ocasião, a prova foi realizada no Parque Shunyi de Remo e Canoagem, que contava com um lago. Já nas Olimpíadas de 2024, a competição aconteceu no Rio Sena, em Paris. Diferentemente do Metrópoles Endurance, que terá as distâncias de 1 km e 3 km, a competição olímpica tem distância de 10 km.

A representante mais famosa da modalidade no Brasil é Ana Marcela. A atleta participou de quatro edições dos Jogos Olímpicos, ficando de fora em uma só oportunidade. Além disso, ela é a única brasileira a conquistar o ouro olímpico, feito que aconteceu em Tóquio, em 2021.

Metrópoles Endurance

A primeira competição do Metrópoles Endurance já tem data marcada para acontecer: será nos dias 25, 26 e 27 de julho, no Pontão do Lago Sul. O evento conta com a parceria do Sesc, da Clínica Neoliv, do Atacadão Dia a Dia, da Powerade e do Sistema OCB/DF.

No dia 25, será a abertura; no dia 26, os competidores disputarão provas de aquathlon e natação; e, no dia 27, é a vez de os participantes mostrarem talento no triatlo.

O novo projeto do Metrópoles, realizado em parceria com o instituto Inbras, organizará provas esportivas no Distrito Federal. Será a oportunidade de o morador da capital mostrar resistência, força e competitividade. O Metrópoles Endurance promete emoção e grandes prêmios aos vencedores.

Saiba tudo sobre o evento

O Metrópoles Endurance promoverá provas de aquathlon (corrida e natação), águas abertas, triatlo sprint e standard (natação, ciclismo e corrida).

Aquathlon:

Distância: 750 m de natação e 5 km de corrida.

Tempo-limite: natação – 750 metros – 40 min após a largada; corrida – 5 km – 1h15 após a largada.

Águas abertas:

Distância: 1 km – circuito em boias; 3 km – circuito em boias.

Tempo-limite: 1 km – 50 min após a largada; 3 km – 2h após a largada.

Triatlo sprint:

Tempo total: 2h.

Distância: 750 metros de natação; 20 km de ciclismo; 5 km de corrida.

Tempo-limite: etapa de natação – 40 min após a largada; etapa de ciclismo – 1h20 após a largada; etapa de corrida (chegada) – 2h após a largada.

Triatlo standard:

Tempo total: 3h40.

Distância: 1.500 metros de natação; 40 km de ciclismo e 10 km de corrida.

Tempo-limite: etapa de natação – 50 min após a largada; etapa de ciclismo – 2h20 após a largada; etapa de corrida (chegada) – 3h40 após a largada.

Premiação

A prova de triatlo standard terá uma premiação em dinheiro, no valor de R$ 50 mil, distribuídos para os cinco primeiros colocados gerais masculinos, e R$ 50 mil distribuídos para as cinco primeiras colocadas gerais femininas.

Confira os valores:

1º Geral Masculino – R$ 20.000,00

2º Geral Masculino – R$ 12.000,00

3º Geral Masculino – R$ 8.000,00

4º Geral Masculino – R$ 6.000,00

5º Geral Masculino – R$ 4.000,00

1º Geral Feminino – R$ 20.000,00

2º Geral Feminino – R$ 12.000,00

3º Geral Feminino – R$ 8.000,00

4º Geral Feminino – R$ 6.000,00

5º Geral Feminino – R$ 4.000,00

Vale ressaltar que essa premiação em dinheiro é válida somente para a prova standard. Para efeito de premiação, a idade considerada será a mesma que o atleta tiver em 31 de dezembro de 2025.