Energisa Acre é eleita pela 3ª vez como melhor Ouvidoria do setor elétrico pela Aneel

A Energisa Acre conquistou, pelo terceiro ano consecutivo, o primeiro lugar no Prêmio Aneel de Ouvidoria, na categoria empresas de médio porte. A cerimônia de premiação ocorreu durante a abertura do XXII Encontro Nacional dos Ouvidores do Setor Elétrico – ENOSE.

Promovido anualmente pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), o prêmio reconhece as ouvidorias que se destacam pela qualidade no tratamento das manifestações dos consumidores, incentivando a melhoria contínua.

Para a gerente da Energisa Acre, Claudia Kouri, o reconhecimento é muito importante. “Ser eleita pela terceira vez consecutiva como a melhor ouvidoria do país, na categoria empresas de médio porte, é um reconhecimento que nos enche de muita alegria e orgulho. Esse prêmio reforça que estamos no caminho certo e nos dá ainda mais motivação para continuar ouvindo com atenção, atendendo com empatia e buscando constantemente a excelência no relacionamento com nossos clientes.”

A concessionária mantém uma parceria ativa com o Procon e recebe, além das demandas do órgão, manifestações dos próprios clientes pelos seus canais de atendimento. Buscando sempre a melhoria no atendimento e na ampliação e modernização dos canais digitais.

Desde que assumiu a concessão no Acre, em 2018, a Energisa já investiu aproximadamente R$ 2,3 bilhões no estado. Os recursos foram aplicados na construção e modernização de subestações, incluindo a maior obra que é a interligação de Cruzeiro do Sul, na ampliação da frota de veículos e na capacitação das equipes técnicas. Esses investimentos consolidam a expansão e a melhoria da qualidade do fornecimento de energia no estado, além de garantir um atendimento cada vez mais eficiente e seguro à população acreana.