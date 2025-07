Energisa apresenta ações de eficiência energética e segurança na Expoacre 2025; confira

O estande da Energisa é um dos mais movimentados nesta primeira noite da Expoacre 2025, com uma programação voltada à conscientização, serviços ao cliente e ações sustentáveis.

A concessionária preparou uma série de dinâmicas, atrações e orientações sobre temas essenciais, como segurança com a rede elétrica, uso consciente de energia e os impactos positivos do programa Luz para Todos no estado, explicou o coordenador de atendimento Marcos Ribeiro.

“Nós estamos trazendo vários temas, como segurança, Luz para Todos, eficiência energética, além de uma série de atrações interativas para o público”, ressaltou.

Um dos principais destaques é a apresentação da interligação do município de Juruá ao Sistema Interligado Nacional (SIN). A obra garantiu maior qualidade no fornecimento de energia elétrica à região, reforçando o compromisso da empresa com a melhoria dos serviços no interior do Acre.

O espaço também oferece atividades interativas, como quizzes, jogos e atrações de entretenimento — entre elas, o retorno do personagem Doutor Energia, sucesso na edição passada, que estará presente em dias específicos para animar e informar o público.

Confira o vídeo e a galeria: