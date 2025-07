Energisa marca presença na 20ª edição da Expoacre Juruá

O estande é interativo vai oferecer orientações e serviços aos visitantes

Jogos interativos, espaços instagramáveis, orientação de segurança com a rede elétrica e consumo consciente, além de atendimento e cadastro para substituição de geladeira, lâmpada e ventiladores, por meio do projeto de eficiência energética. Essas são algumas das atrações do estande da Energisa na Expoacre Juruá que começa nesta terça-feira, 1° de julho.

O caminhão Nossa Energia estará estacionado no local para promover experiências lúdicas e interativas. O estande está localizado na entrada principal e funcionará das 18h às 22h todas as noites no Arena do Juruá, local que sedia a segunda maior feira de negócios do Acre.

Nos últimos anos, a Energisa tem promovido várias ações de melhorias para que cada vez mais o cliente no Juruá tenha acesso a uma energia de qualidade levando mais conforto, segurança e oportunidades de desenvolvimento social e econômico.

Uma das entregas mais importantes da empresa em 2024, foi a Subestação Juruá e conexão ao Sistema Interligado Nacional (SIN). Esse investimento permitiu o desligamento da usina termelétrica de Cruzeiro do Sul — uma das maiores da Região Norte — simboliza um marco importante rumo à sustentabilidade e ao respeito pelo meio ambiente.

Além de sempre buscar a melhoria na distribuição de energia, a empresa também tem intensificado as ações Programa de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica, mais conhecido como Luz para Todos (LPT) que tem o objetivo de levar energia elétrica a todos os acreanos. Através do programa, mais de 11 mil beneficiados usufruem das melhorias que só a energia elétrica pode proporcionar.

O LPT, presente em áreas remotas da Amazônia Legal, leva energia solar a comunidades de difícil acesso. Somente no Acre, mais de 8 mil famílias já foram contempladas, e a expectativa é alcançar cerca de 2.550 novos lares até o final do ano.

Para o diretor-presidente da Energisa Acre, Ricardo Xavier, participar da feira no Juruá demonstra o compromisso da concessionária com a região. “Estar presente na feira após a entrega da maior obra já realizada é uma grande conquista para todos nós. Estamos muito felizes por neste ano, levaremos informações e serviços aos visitantes”, completou.

Em 2025, a Energisa celebra sete anos de atuação no Acre, consolidando seu compromisso com a expansão e a melhoria da qualidade do fornecimento de energia no estado.

Entre 2018 e o final de 2025, a Energisa terá investido aproximadamente R$ 2,3 bilhões no Acre, em obras de construção e modernização de subestações, ampliação da frota de veículos e capacitação de equipes técnicas. Apenas na interligação de Cruzeiro do Sul, foram investidos cerca de R$ 600 milhões. Esses investimentos têm como objetivo oferecer respostas mais ágeis aos clientes, garantir a recomposição eficiente do fornecimento e assegurar a continuidade e a confiabilidade do sistema elétrico.