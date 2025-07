Engarrafamento complica acesso à ExpoAcre na segunda noite de shows com Gusttavo Lima

A segunda noite da ExpoAcre 2025 tem movimentado a capital acreana desde o fim da tarde deste domingo (27). Com o aguardado show de Gusttavo Lima como principal atração, um grande engarrafamento se formou nos arredores do Parque de Exposições Wildy Viana.

O trânsito intenso tem sido registrado principalmente na Via Chico Mendes, nas proximidades da rotatória da Via Verde, principal acesso ao parque. Quem tenta chegar ao local enfrenta longos períodos de espera e lentidão.

De acordo com frequentadores que se dirigem ao evento, o tráfego começou a se intensificar ainda no início da noite, e segue sem previsão de normalização. Agentes de trânsito foram mobilizados para tentar organizar o fluxo de veículos, mas o volume de carros supera a capacidade da via.

A expectativa é de um público recorde para a noite deste sábado, o que pode justificar o congestionamento fora do comum. Nas redes sociais, internautas comentam o engarrafamento e recomendam que os visitantes saiam de casa com antecedência ou optem por transporte por aplicativo.

A ExpoAcre segue até o próximo domingo (3), com uma programação repleta de atrações culturais, gastronômicas e musicais.