Enorme incêndio atinge fábrica de embalagens em Guarulhos. Vídeo

São Paulo – Um incêndio de grandes proporções neste sábado (26/7) está destruindo uma fábrica de embalagens plásticas no bairro de Bonsucesso, em Guarulhos, na Grande SP. O fogo começou por volta das 14h30 e, até a publicação da reportagem, não havia sido controlado.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada para combater as chamas às 14h32. A indústria fica na Rua Atecla Fratucelli Lopes, na altura do número 189. De acordo com as autoridades, não havia até aquele momento a informação sobre vítimas no local. Veja imagens do incêndio:

Os bombeiros enviaram 12 viaturas e 40 homens para efetuar o combate ao incêndio. No local, há diversos produtos químicos que são utilizados na fabricação das embalagens plásticas.

Leia também

Segundo a Defesa Civil estadual, o fogo começou em um local de armazenamento de materiais e se alastrou rapidamente. “A ocorrência permanece em andamento, com equipe do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) acompanhando as atualizações”, afirmou, em nota, às 16h19.

Apesar da fumaça provocada pelo incêndio, as operações de pouso e decolagem prosseguem normalmente no Aeroporto de Guarulhos, segundo a concessionária GRU Airport.