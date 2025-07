Enquete Power Couple: saiba qual casal deve sair na última DR

Caroline e Radamés, Talira e Rafael, e Rayanne e Victor estão na última D.R. do Power Couple Brasil 7. A formação da berlinda aconteceu na noite dessa terça-feira (8/7), após Adriana e Dhomini garantirem a vitória na Prova dos Casais.

Segundo a enquete Uol, o casal menos votado para continuar no relity é Caroline e Radamés, com 29,15% dos votos. Já Talira e Rafael lideram a preferência do público para continuar, com 40,77% dos votos, seguidos por Rayanne e Victor, com 30,09%.

No Power Couple Brasil, o casal que deixa a competição é o com menor percentual de votos para permanecer, ou seja, Caroline e Radamés correm o maior risco de serem eliminados nesta última votação antes da grande final.

A decisão definitiva será revelada nessa quarta-feira (9/7), um dia antes da grande final do programa, que acontecerá nesta quinta-feira (10/7).

