Entenda a lesão de Ryan Francisco, do São Paulo e o papel da tecnologia na recuperação

Uma das principais joias das categorias de base do São Paulo, o atacante Ryan Francisco teve confirmada uma ruptura do ligamento cruzado anterior e uma lesão no menisco do joelho esquerdo durante treino no CT da Barra Funda. O jovem de 18 anos passará por cirurgia e deve perder o restante da temporada. A seguir, entenda o que é essa lesão, seu prazo para retorno, como funciona o tratamento e quais inovações podem otimizar o processo.

O Ligamento Cruzado Anterior (LCA) é um dos seis ligamentos cruciais do joelho, desempenhando papel fundamental na estabilização da tíbia. Sua principal função é prevenir o deslocamento frontal excessivo da tíbia em relação ao fêmur, especialmente durante movimentos que envolvem desaceleração e mudanças abruptas de direção. Dada a intensidade e a natureza dos movimentos exigidos no futebol, o LCA é o ligamento do joelho mais propenso a lesões entre os atletas.

De acordo com Adriano Tambosi, head de fisioterapia da Volt Sports Science, plataforma de saúde e serviços para atletas de futebol de elite, atualmente a literatura se baseia nos protocolos de reabilitação total de uma lesão do LCA com prazo de nove meses.

“Diferentemente de poucos anos atrás, quando atletas retornavam com seis meses de reabilitação e ‘prontos’ para jogar, os estudos mais atualizados já demonstram que uma reabilitação nos moldes atuais minimiza as chances da lesão acontecer novamente e, principalmente, busca assegurar uma recuperação mais completa da performance do atleta”, explicou Adriano.

Ainda, segundo o profissional da Volt Sports Science, a lesão de menisco junto à lesão de LCA é comum e, com pequenos ajustes nas primeiras 12 semanas de tratamento, não deve interferir no período total de retorno. Outro fator importante a ser ressaltado é o impacto que a tecnologia tem na reabilitação do atleta.

“Além de contarmos hoje com alta tecnologia na eletrotermofototerapia, técnicas que podem auxiliar o alívio da dor, da inflamação e principalmente da recuperação entre uma sessão de treino e outra, as análises biomecânicas poderão auxiliar muito, principalmente os atletas que estão nas fases intermediárias e finais da reabilitação. Além disso, o monitoramento da qualidade e eficiência do sono pode auxiliar os profissionais nas tomadas de decisão e ajustes na periodização e escolhas diárias com o atleta”, explica o fisioterapeuta.

Dentro de campo, Ryan vinha gerando muitas expectativas nos torcedores, principalmente com o excelente desempenho que teve no título do São Paulo na última edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, quando foi artilheiro isolado da competição com 10 gols marcados. De acordo com Diego Vieira, CEO da E-Scout, plataforma de scouting que conta com banco de avaliação de mais de 9 mil atletas que disputam campeonatos nacionais entre as categorias sub-14 e sub-20, o jovem do Tricolor se destaca principalmente pelas valências físicas e de finalização.

“Dentro das avaliações que realizamos, o Ryan está entre os atacantes das categorias de base do país com destaque na plataforma, muito pela sua capacidade de finalização e valências físicas. É uma lesão complicada, que requer paciência e dedicação no processo de recuperação. Esperamos que isso não impacte no desenvolvimento do atleta para se consolidar cada vez mais no futebol profissional”, disse Diego.