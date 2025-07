Entenda briga de trânsito em que PM matou motorista e atingiu criança

Um policial militar (PM), identificado como Kaio Lopes Raimundo, foi preso por matar um motorista e balear uma criança, de 9 anos, durante uma briga de trânsito, na tarde do domingo (27/7), em Mauá, na Grande São Paulo. De acordo com o boletim de ocorrência, a confusão teria começado após buzinas, “fechadas” e spray de pimenta.

O PM estava de moto– na Avenida Barão de Mauá — a caminho do trabalho, quando se envolveu em uma confusão com o veículo de Clayton Juliano da Silva, que estava com a esposa, a mãe e o sobrinho, de 9 anos, no carro. Os dois tiveram uma discussão acalorada e, em seguida, o PM disparou quatro vezes contra o carro, ainda em movimento.

O motorista foi atingido com disparos na nuca e morreu no local. Os tiros também atingiram o sobrinho da vítima, que estava sentado no banco de trás do automóvel.

Buzinas e spray de pimenta

Em depoimento à polícia, a esposa de Clayton informou que estavam trafegando pela avenida, quando visualizaram uma motocicleta, cujo condutor conversava com outro motorista e atrasava o trânsito. Na ocasião, Clayton teria buzinado e Kaio Lopes Raimundo — condutor da motocicleta — deu passagem ao motorista.

Poucos metros à frente, no entanto, a esposa da vítima conta que a motocicleta tentava ultrapassar o carro pela direita, até que emparelhou ao lado do automóvel e ouviu seu marido gritar que o homem disparou spray de pimenta por entre o vidro. Clayton, então, jogou o automóvel para cima do motociclista, que caiu.

Na sequência, a mulher afirma que ouviu quatro disparos, sendo que o primeiro atingiu a nuca do marido — ele desfaleceu na hora. O veículo seguiu sem controle e o sobrinho, de 9 anos, informou que estava baleado nas costas.

Kaio Lopes estava a caminho do serviço e não vestia a farda da corporação no momento do ocorrido. O militar foi detido por policiais em serviço e ouvido pela autoridade.

PM alega “fechadas” e legítima defesa

Em sua versão, Kaio declarou que cumprimentava um colega da corporação no trânsito, quando o carro de Clayton o ultrapassou “de forma extremamente agressiva”, quase o derrubando entre ele e outro veículo. Ainda segundo ele, não houve nenhuma discussão prévia e nada que justificasse o comportamento.

Kaio conta que chegou a tentar ultrapassar o carro, mas foi fechado pelo motorista. Ele mudou de faixa, mas novamente foi alvo de agressões de Clayton, que teria jogado o carro contra o policial e derrubado sua moto.

“A moto caiu, e minha perna foi atingida pelo carro, causando uma dor intensa. A moto ficou quase debaixo do carro dele, com o pedal preso na porta”, relatou o policial.

Questionado sobre os disparos, o piloto informou ainda que Clayton começou o ameaçar de morte e fez um movimento que o fez acreditar que ele ia sacar uma arma. Na sequência, ele sacou a pistola e efetuou quatro disparos.

“Diante daquela ameaça à minha vida, eu reagi por legítima defesa. Saquei minha arma e efetuei quatro disparos. Eu estava parado no momento dos disparos, dei um passo para trás por puro instinto de susto”, explicou.

Ele também negou possuir spray de pimenta e afirmou que não teve culpa na colisão com o carro.

O policial militar foi preso em flagrante e conduzido ao Presídio Militar Romão Gomes. Após audiência de custódio, nesta segunda-feira (28/7), o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) converteu a em preventiva e a Corregedoria da Polícia Militar apura o caso.