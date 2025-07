Entenda por que Bolsonaro cancelou agenda em Rondônia

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) anunciou o cancelamento de sua agenda em Rondônia e Santa Catarina para o mês de julho, seguindo uma recomendação médica de repouso absoluto. A decisão foi tomada após uma consulta de urgência nesta quarta-feira (2 de julho), conforme comunicado pelo próprio Bolsonaro em suas redes sociais.

“Após consulta médica de urgência foi-me determinado ficar em repouso absoluto durante o mês de julho. Do exposto, ficam suspensas as agendas de Santa Catarina e Rondônia. Crise de soluços e vômitos tornaram-se constantes, fato que me impede até de falar”, escreveu o ex-presidente.

Ele tinha compromissos agendados em Cacoal (RO), São Miguel do Guaporé (RO), Ji-Paraná (RO) e Vilhena (RO) a partir de 9 de julho, conforme divulgado pelo Partido Liberal de Rondônia (PL-RO).

Novo diagnóstico e histórico de saúde

Exames recentes, realizados nesta quarta-feira, apontaram um quadro de “esofagite intensa” e “gastrite moderada”, conforme boletim médico da equipe de Bolsonaro. Ele tem enfrentado crises frequentes de soluços e vômitos.

No mês passado, Bolsonaro passou mal durante compromissos políticos em Goiás e precisou ser hospitalizado em Brasília, onde foi diagnosticado com pneumonia na ocasião. Mesmo após a recuperação, ele participou de uma manifestação em São Paulo no último domingo (29 de junho).

Repouso domiciliar para recuperação completa

Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama, publicou um comunicado assinado pelos médicos Claudio Biroloni e Leandro Echenique. A nota informa que Bolsonaro permanecerá “em repouso domiciliar” durante todo o mês de julho para garantir sua “completa recuperação”.

Os médicos destacaram que as crises de soluços e vômitos “dificultam” a fala e a alimentação do ex-presidente, além de mencionar a recente cirurgia no intestino e a pneumonia. Ele ficará afastado de atividades públicas e partidárias.

“O Jair precisa deste tempo para se recuperar completamente. Tenho fé de que Deus o ajudará, e logo, logo ele estará 100% para retomar suas agendas de trabalho”, escreveu Michelle.

Vale lembrar que, em abril, Bolsonaro foi submetido a uma cirurgia de 12 horas para corrigir aderências intestinais e reconstruir a parede abdominal, problemas decorrentes das intervenções cirúrgicas após a facada de 2018. Ele permaneceu internado por duas semanas para recuperação na ocasião.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.