Entre ‘idas e vindas’ de vereadores da base, Câmara de Sena Madureira entra em recesso

A partir desta terça-feira (1) a Câmara Municipal de vereadores de Sena Madureira está em recesso, devendo retornar às suas atividades normais no começo de agosto. Na última sexta-feira (27) foi realizada uma sessão solene que marcou o início das atividades nesse primeiro semestre.

Durante as “férias”, com duração de um mês, os vereadores comumente visitam suas bases, principalmente na zona rural do município, onde alguns ramais já estão oferecendo trafegabilidade.

Nesses primeiros seis meses de mandato, foi possível observar algumas ‘idas e vindas’ dos parlamentares no campo político. Alguns vereadores mudaram de lado. Composta por seis vereadores inicialmente, hoje a base de apoio do prefeito Gerlen Diniz conta com dez. Já a oposição é preenchida por três vereadores, sendo que um deles – Denis Araújo, era da base, mas rompeu com o prefeito recentemente.

A Câmara Municipal tem um papel fundamental e decisivo, sendo considerada a “caixa de ressonância” da sociedade. Além disso, os vereadores são responsáveis por fiscalizar os atos do prefeito.