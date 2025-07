Entre quedas e renascimentos: o que está por trás do novo top-10 da FIFA

Atualização do ranking mexe em blocos de prestígio histórico, sinaliza consolidações e reacende debates sobre critérios técnicos em ciclos de transição

A FIFA divulgou na nova atualização do ranking mundial de seleções masculinas, que considera mais de 200 partidas entre seleções em diferentes competições. A Argentina, atual campeã do mundo, segue firme na liderança, enquanto o Brasil manteve sua posição em quinto lugar. A movimentação entre as seleções, no entanto, revela uma nova configuração do cenário internacional do futebol.

Um dos destaques foi a Croácia, que subiu e entrou novamente no top-10, ocupando a décima posição, após bons desempenhos recentes. Já a Itália sofreu uma queda de duas posições e ficou em 11º, refletindo a sua campanha fraca nas Eliminatórias da Copa do Mundo. Essa queda abriu espaço para a Alemanha, que subiu para a 9ª colocação, e para a Croácia, que retornou ao seleto grupo das dez melhores equipes do mundo.

Além disso, Portugal passou a ocupar o sexto lugar, ultrapassando a Holanda, que caiu para o sétimo. A seleção portuguesa tem mostrado resultados consistentes, enquanto a Holanda viu seu desempenho oscilar nos últimos confrontos. A Bélgica permanece entre as dez primeiras, em oitavo lugar, demonstrando alguma estabilidade mesmo em um período de renovação.

Fora do continente europeu, o México foi uma das seleções que mais avançaram no ranking, ganhando quatro posições após conquistar a Copa Ouro da Concacaf e chegando agora ao 13º lugar. Essa ascensão mostra como resultados em competições regionais podem influenciar significativamente a posição das equipes no ranking global.

O sistema de pontuação da FIFA considera o peso das competições, o resultado dos jogos e o nível do adversário, mas tem sido alvo de discussões quanto à sua capacidade de refletir fielmente a força atual das equipes. Em ciclos de transição e reconstrução, como o enfrentado por algumas seleções, o ranking pode apresentar distorções ao privilegiar resultados antigos ou partidas com elencos alternativos.

Brasil mantém posição, mas cenário ao redor muda

O Brasil permanece em quinto lugar, sem alterações na posição, enquanto seleções próximas no ranking vivem movimentações importantes. Portugal subiu para o sexto, Holanda caiu para o sétimo, Alemanha avançou para o nono e Croácia entrou no top-10, empurrando a Itália para fora dessa lista.

Essa manutenção reflete um equilíbrio relativo, em que a seleção brasileira mantém sua colocação apesar das oscilações e avanços das concorrentes. O ranking ainda aponta para a força histórica do Brasil no cenário mundial, mas a proximidade dos adversários evidencia um ambiente de alta competitividade entre as principais seleções.

