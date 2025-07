Entrevista com Bolsonaro é interrompida por restrição da tornozeleira eletrônica

O repórter da BandNews, Túlio Amancio, precisou encerrar uma entrevista com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nesta quinta-feira (18/7). O motivo? A tornozeleira eletrônica que o político é obrigado a usar impõe uma restrição de horário para permanência fora de casa.

Portanto, o jornalista afirmou, ao vivo, que precisaria finalizar o papo com Bolsonaro antes das 17h, conforme pedido da assessoria do ex-presidente devido a determinação da Justiça.

“Presidente, a gente já vai encaminhando para o fim, porque o senhor precisa ir para casa por conta da medida cautelar, né? Pelo trânsito e tal, sua assessoria pediu para a gente terminar antes das 17h”, disse Túlio, com o ex-presidente olhando para seu relógio de pulso.

Jair Bolsonaro está usando tornozeleira eletrônica e cumprindo recolhimento domiciliar das 19h às 7h, por decisão do STF. Ele também está proibido de acessar redes sociais e de manter contato com investigados ou diplomatas.

As medidas foram autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes no inquérito sobre uma suposta tentativa de golpe após as eleições de 2022. Bolsonaro nega as acusações e chamou as restrições de “suprema humilhação”.