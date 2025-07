Enzo Rabelo manda recado após crítica no São João de Campina; veja vídeo

Durante a coletiva de imprensa no São João de Campina Grande, Enzo Rabelo foi questionado sobre as críticas vindas das redes sociais. O filho de Bruno (da dupla com Marrone), que soma mais de 2 milhões de seguidores no Instagram, chegou a hesitar por alguns segundos, mas não fugiu da resposta.

“É claro que a gente não vai agradar a todos. Jesus Cristo veio pra terra ensinar a única verdade e não agradou nem a maioria. Então não venho pra agradar nada… só um pouco mesmo”, disse ao PB Entretê, com um discurso cheio de fé.

Sobre as comparações com o pai, ele foi direto: “Tentar ser igual a ele? É impossível. Meu pai é o melhor do Brasil. Eu só sou um aprendiz”.

Veja o vídeo:

