equipe-do-cantor-netto-brito-se-manifesta-sobre-acidente-com-3-mortes

A equipe do cantor Netto Brito foi vítima de um grave acidente, na noite de domingo (27/7), quando iam para uma apresentação em Salinas da Margarida, Bahia. O ônibus em que estavam se chocou com um carro de passeio Antônio de Jesus, nas proximidades de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano.

De acordo com o portal G1, inicialmente, a Polícia Civil informou quatro mortos, mas corrigiu a informação na manhã desta segunda-feira (28/7). O cantor Netto Brito estava no veículo, mas não sofreu ferimentos.

O acidente ainda está sendo investigado por autoridades locais e ainda não se sabe o que causou a tragédia. Nas primeiras horas, o time do artista havia informado que todos estavam bem, mas depois confirmou o falecimento do técnico de som da banda, Carlos Bojô.

A notícia do acidente

Logo depois da repercussão do acidente, a equipe de Netto Brito se manifestou sobre o caso: “Informamos que, na noite deste domingo, a banda de Netto Brito sofreu um acidente a caminho do show que aconteceria hoje em Salinas da Margarida/BA. As informações iniciais são que os membros da equipe estão bem e fora de perigo”, afirmou, antes de completar:

“No momento, ainda estamos apurando todas as informações e pedimos a compreensão de todos. Assim que possível, traremos mais atualizações. Agradecemos o carinho e a preocupação de todos”, declarou.

Confirmação da morte

Três horas depois da primeira nota, os responsáveis pelas redes sociais do artista confirmaram a morte de um dos integrantes: “Luto! Com imensa tristeza, comunicamos o falecimento de Carlos Bojô, técnico de som da banda de Netto Brito, vítima de um acidente ocorrido na noite deste domingo (27), a caminho do show em Salinas da Margarida/BA”, escreveu.

E continuou o relato: “Carlos era um irmão de estrada, querido por todos, e sua perda deixa um vazio profundo em nossa equipe. Estamos prestando todo o apoio necessário à sua família. Toda a agenda de Netto Brito está cancelada pelos próximos dias, incluindo o show deste domingo em Salinas”, informou.

No fim, eles se declararam para o parceiro de estrada: “Agradecemos o carinho e as mensagens de apoio. Os demais integrantes da equipe estão bem. ‘Gordinho’ seu sorriso sempre será lembrado por todos!”, encerraram.