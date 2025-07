Equipe do NBB anuncia primeira treinadora da história da competição

O dia 18 de julho de 2025 entrou para a história, tanto do Fortaleza Basquete Cearense, quanto para o NBB. O time do Ceará anunciou a contratação da primeira treinadora da história da competição: a sérvia-australiana Jelena Todorovic. Ela teve participação no desenvolvimento de Giannis Antetokounmpo e outros craques mundiais.

Apesar de ter nascido em Belgrado, ela viveu grande parte da vida adulta na Austrália e nos Estados Unidos. A profissional chega ao clube após o anúncio da saída de Flávio Espiga, treinador dos cearenses na temporada do NBB 2024/2025. O clube ficou na última colocação da primeira fase.

A técnica possui certificação da FIBA e Euroleague, mas ganhou experiência ao ser membra do Conselho de Treinadores da Euroliga, acompanhando o cotidiano do Estrela Vermelha e Partizan, da Sérvia, Bayern de Munique, da Alemanha, Panathinaikos, da Grécia, e Real Madrid, da Espanha.

Além disso, foi jogadora do Estrela Vermelha até 2011 e tem especializações em psicologia esportiva, nutrição esportiva e prevenção de lesões.

Contato anterior com o Fortaleza

No início de 2025, o Fortaleza Basquete Cearense anunciou evento próprio voltado ao desenvolvimento de jogadores de basquete e um dos grandes destaques foi a participação de Jelena Todorovic, anunciada como gerente de operações do EHCB, maior instituição de treinadores europeus.

Segundo o portal Olympics, o primeiro contato entre a técnica e o time de basquete brasileiro foi quando Thális Braga, presidente do Fortaleza, foi visitar o atleta brasileiro Yago no Estrela Vermelha.