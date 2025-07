Erasmo Viana emociona ao expor antigos vícios em maconha, remédios e pornografia

Erasmo Viana, conhecido por sua atuação no universo fitness e por seu antigo relacionamento com Gabriela Pugliese, utilizou suas redes sociais nesse domingo (6/7) para um desabafo emocionante. O influenciador revelou que está vivendo uma nova fase após superar vícios em maconha, remédios para TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção) e pornografia.

Conhecido por fazer parte do grupo Mahamudra, Erasmo contou que o estreitamento de seu relacionamento com Deus foi fundamental para deixar os vícios no passado. Ele também atribuiu sua transformação à namorada, Amanda Siqueira, que tem sido um pilar em sua jornada.

“Durante anos eu tentei preencher um vazio com vícios, distrações e autoengano, mas nenhum prazer momentâneo curava a dor que eu carregava por dentro. Foi só quando eu me rendi totalmente a Deus, que algo realmente começou a mudar. Não foi mágico, não foi instantâneo. Foi real. Foi profundo. Foi doloroso e libertador ao mesmo tempo”, afirmou Erasmo, visivelmente emocionado.

O influenciador também relembrou o período em que produzia conteúdo adulto nas redes sociais, algo que ele conseguiu eliminar de sua vida. “Consegui excluir isso da minha vida, esse vício que muitas pessoas podem ter. Além dos outros vícios, que também achava supernormal, que me ajudava, que me levava a um outro patamar. Por sempre ter buscado esporte, atividade física como ferramentas de transformação, sabia que tinha ferramentas dentro de mim, só não estava sabendo usá-las.”

Por fim, com lágrimas nos olhos, o ex-marido de Pugliese deixou um conselho inspirador aos seguidores: “O esporte, a espiritualidade, as pessoas certas nas nossas vidas, isso sim consegue nos fazer fortes, resilientes. Se isso está acontecendo comigo, com certeza pode acontecer com você também”.

