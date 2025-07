Eric Land chega a Cruzeiro do Sul e promete grande show na Expoacre Juruá: “Se prepara, menino”

O cantor Eric Land desembarcou na manhã deste domingo (6), em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, para sua apresentação na última noite de Expoacre Juruá. O artista sobe ao palco às 20h e falou de sua alegria em estar pela primeira no Estado.

Dono dos hits “Na Imaginação”, “Pilantra e Meio”, “Chorei na Vaquejada”, e “Cidade Inteira, o fortalezenses que tem colaborações com Xand Avião, Natanzinho Lima e MC Livinho promete uma noite inesquecível.

“Estamos por cá, acabamos de chegar. Diretamente do estado do Acre, nessa cidade linda de Cruzeiro do Sul pela primeira vez. É isso aí, galera. Hoje é Eric Land confirmadíssimo na Expoacre Juruá”, afirma.

Em seguida, o cantor Wesley Safadão, que é seu padrinho musical também deve animar o público e fechar a 20ª edição de uma das maiores feiras agropecuárias da região.

Veja o vídeo: