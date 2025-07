erika-januza-e-fundador-do-afroreggae-colocam-ponto-final-no-noivado

O casal estava noivo desde 2023. Eles se conheceram nos bastidores de uma série do Globoplay

Erika Januza e José Junior não estão mais juntos. A apresentadora do “Saia Justa”, do canal GNT, e o fundador do AfroReggae, que anunciaram o noivado em setembro de 2023, colocaram um ponto final na relação. Eles se conheceram durante as gravações da série “Arcanjo Renegado”, do Globoplay, mas já tinham amizade de longa data, a convivência entre os dois começou há seis anos.

A informação foi divulgada pela revista Quem, que confirmou o fim do noivado. Embora o casal costumasse aparecer em público e compartilhar momentos nas redes sociais, até agora nenhum dos dois comentou oficialmente sobre o término.

Veja as fotos Erika Januza e José JuniorReprodução: Instagram @jjafroreggae Erika Januza recebe declaração de José Junior-Reprodução: Instagram @jjafroreggae Erika Januza recebe declaração de José JuniorReprodução: Instagram @jjafroreggae Erika Januza e José Junior em noivadoReprodução: Instagram @jjafroreggae Erika Januza e José Junior em noivadoReprodução: Instagram @jjafroreggae Erika Januza e José JuniorReprodução: Instagram @jjafroreggae

A última publicação de José com Erika no Instagram foi em 11 de maio, há cerca de oito semanas, quando posaram para fotos da festa de 40 anos da atriz. Na legenda, ele declarou: “Ontem foi uma noite incrível. Ver a trajetória da @erikajanuza e estar ao seu lado na comemoração dos seus 40 anos num lugar tão emblemático da aristocracia carioca foi muito impactante. Eu te amo muito e tenho certeza que você vai brilhar cada vez mais”.

Na mesma época, o produtor também compartilhou uma foto em que os dois aparecem abraçados. “Erika, hoje é o seu aniversário. São 6 anos de convivência como amigo, namorado & noivo. Nesse período vivemos um monte de coisas incríveis. Tenho certeza que esse ciclo vai servir pra transmutar um monte de processos. Te amo”, escreveu, relembrando a trajetória do casal.

Casamento adiado

Por conta de contratempos, Erika e José tiveram que adiar a cerimônia, inicialmente prevista para 2024. Durante o Carnaval deste ano, a atriz, que já não é mais rainha de bateria da Unidos do Viradouro, explicou o motivo do adiamento em entrevista ao veículo.

“Foi adiado porque a vida ficou corrida. Dava para ter vivido 2024 em dois anos, de tanto que foi corrido. Estava fazendo tanta coisa ao mesmo tempo. Isso é muito positivo. Não sei se o casamento sai neste ano ainda…”, contou na ocasião.