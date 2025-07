Escândalo familiar: Viúva de produtor de Marília Mendonça acusa Dona Ruth de ser “ruim e falsa”

Dona Ruth, mãe da cantora Marília Mendonça, está novamente no centro de uma grande polêmica. Ela é acusada de ter ficado com parte do seguro das vítimas do acidente aéreo que tirou a vida de sua filha e de outras quatro pessoas em 2021. Entre as vítimas estava Henrique Bahia, produtor da sertaneja, cuja viúva, Fernanda Costa Souza, usou as redes sociais para detonar Dona Ruth.

Fernanda repostou em seu Instagram uma publicação que diz: “Ruth, mãe de Marília Mendonça, inevitavelmente colherá todas as maldades que vem plantando ao longo dos últimos anos. Especialmente em relação aos familiares das vítimas que estavam com Marília naquele voo trágico. Ruth é uma pessoa ruim, falsa e mau caráter!”.

A viúva e mãe do filho de Henrique também compartilhou outra mensagem contundente: “Passou da hora de enxergarem quem é essa mulher!”.

O pai do produtor, George Freitas, também se manifestou sobre o caso. No início do mês, ele publicou uma homenagem ao filho, pedindo justiça e desabafando sobre a situação, destacando a dedicação de Henrique ao trabalho. “Que a Justiça seja feita e que reconheçam o seu vínculo empregatício, em nome do seu legado, do seu profissionalismo e de tudo o que você representou para os que trabalharam e conviveram com você! Você não só trabalhava por um escritório/artista, você vivia 24 horas em função do seu trabalho, você deu seu sangue em tudo o que fez. Essa luta será até o fim de todos os seus familiares e amigos, meu gordo!”, declarou.

Entenda a acusação contra Dona Ruth

Dona Ruth está sendo acusada de ter tentado se beneficiar do seguro das vítimas do acidente em Piedade de Caratinga (MG), em 2021. Conforme divulgado pelo jornalista Ricardo Feltrin, Ruth teria procurado a seguradora da aeronave em menos de 24 horas após a tragédia.

Ao descobrir que o seguro totalizava US$ 1 milhão, com uma apólice que previa US$ 200 mil para cada passageiro, ela teria proposto ficar com metade do valor destinado às demais vítimas. Na prática, ela supostamente teria recebido US$ 100 mil de cada uma das quatro famílias, totalizando US$ 500 mil. Feltrin relatou que Ruth teria reunido os familiares dos mortos para apresentar sua decisão, alegando: “Quando Dona Ruth descobriu que era um milhão de dólares, ela achou que era tudo dela. Chamou todo mundo e falou: ‘É o seguinte, eu fico com 50% desse valor, porque a Marília era a mais importante de todos.'” Ela ainda teria afirmado que, por ter dinheiro, poderia prolongar uma eventual disputa judicial por anos, caso alguém se recusasse a aceitar a divisão. Vale lembrar que um dos passageiros era Abicieli Silveira Dias Filho, tio de Marília e assessor, também parente de Dona Ruth.

Posicionamento de Dona Ruth

O Metrópoles entrou em contato com a defesa de Dona Ruth, e a equipe afirmou que “a informação é totalmente inverídica”. Segundo o advogado Robson Cunha, a mãe de Marília não recebeu nada, e todos os valores recebidos foram depositados na conta de Léo, filho de Marília.

“O caso foi tratado em juízo. O acordo foi realizado por todos os herdeiros e todo o valor do seguro, conforme demonstrado, foi depositado na conta bancária do Léo, herdeiro da Marília, e lá permanece até hoje”, disse o advogado ao Metrópoles.

Ele finalizou afirmando que “o que ocorre é uma campanha para difamar a Dona Ruth com mentiras, onde o único objetivo, já sabemos, é tentar criar uma opinião pública desfavorável a ela que a prejudique no processo de guarda. Isso, além de desprezível e desrespeitoso, diz muito sobre quem cria essas inverdades”.

