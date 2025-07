Escândalo no futebol rondoniense: Genus x União Cacoalense termina em violência e acusações de favorecimento

O que aconteceu hoje no jogo entre Genus e União Cacoalense é um verdadeiro absurdo e uma mancha no esporte rondoniense. Um espetáculo manchado por decisões tendenciosas e pela omissão de quem deveria garantir a segurança e a integridade de todos os envolvidos.

O juiz protagonizou um verdadeiro papelão: expulsou dois jogadores do Genus sem justificativa plausível e, em seguida, marcou um pênalti duvidoso a favor do União Cacoalense, favorecendo descaradamente o time da casa. A partida, que deveria ser decidida dentro de campo, virou um teatro de manipulação e injustiça.

Para piorar, enquanto a torcida do União atirava bombas e pulava o alambrado para agredir jogadores do Genus — algo que já havia sido alertado anteriormente — a Polícia Militar foi omissa. Mesmo ciente da situação, não agiu preventivamente. E, quando decidiu agir, foi com violência desnecessária: chegaram atirando balas de borracha e usando spray de pimenta, direcionados justamente contra quem estava sendo vítima da situação.

Repudiamos com veemência a atitude da arbitragem e da Polícia Militar, que deveriam preservar a justiça e a ordem, mas optaram pela parcialidade e pela truculência.

O futebol merece respeito. O Genus e sua torcida merecem respeito.

Fonte: Rondônia ao vivo.

Redigido por ContilNet.