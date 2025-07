Escândalo no K-pop: ídolo Taeil condenado por estupro coletivo na Coreia do Sul

Um ex-integrante do grupo de K-pop NCT, Taeil, foi condenado a três anos e seis meses de prisão por envolvimento em um caso de estupro coletivo ocorrido em 2024. A sentença foi divulgada após julgamento em Seul, capital da Coreia do Sul.

Taeil recebeu a mesma pena que outros dois homens, identificados como Lee e Hong. Além da prisão, os três estão obrigados a cumprir 40 horas de tratamento contra violência sexual. O cantor foi detido imediatamente após o veredicto.

Detalhes do crime e a carreira do artista

De acordo com os autos, o trio dopou uma turista chinesa que visitava Seul. Aproveitando-se do estado de vulnerabilidade da vítima, os homens cometeram o abuso. O juiz responsável considerou o fato de serem réus primários para reduzir a pena original, que poderia chegar a sete anos.

Hoje com 31 anos, Taeil iniciou sua carreira em 2016 como membro do NCT, grupo que se destacou no cenário internacional do K-pop. Ele deixou oficialmente a formação em agosto de 2024, logo após o início do processo judicial. Atualmente, o grupo segue ativo e conta com quase dois milhões de ouvintes mensais no Spotify.

