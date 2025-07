Escola Balões Encantados reúne comunidade em arraial comemorativo pelos 15 anos da instituição

A 15ª edição da Festa Junina da escola Balões Encantados aconteceu na noite de sábado (5), reunindo famílias de alunos, ex-alunos e convidados em uma celebração marcada por comidas típicas, brincadeiras tradicionais e diversas apresentações.

Realizado no estacionamento da instituição, o evento contou com ampla participação da comunidade escolar. A programação incluiu barracas de quitutes juninos, músicas, espaços de confraternização e brincadeiras como pescaria, boca do palhaço, jogo da lata, pula-pula e bingo.

“Nós do Centro Educacional Balões Encantados e este ano nós estamos celebrando 15 anos e nesses 15 anos temos muitas pessoas que colaboraram conosco, que acreditaram na nossa instituição e na educação que queremos promover. Cada momento, cada evento que iremos proporcionar esse ano será assim, regado de muito amor, de muito carinho e afeto, para além das nossas famílias, nós também vamos convidar famílias e pessoas que já colaboraram conosco e que fizeram parte da nossa história nesses 15 anos”, destacou Maria Silva, coordenadora da escola.

Com o tema Balões na Roça, o arraial teve apresentações de danças típicas feitas por todas as turmas. “Aqui no nosso arraial, Balões na Roça, nós teremos apresentações de todas as turmas com danças típicas de festa junina. Muitas brincadeiras, pescaria, boca do palhaço, resgatamos as brincadeiras raízes como o jogo da lata, muitas comidas saborosas, o pula pula, que é o brinquedo preferido da criançada e muitos jogos de bingo para as famílias se divertirem”, acrescentou a coordenadora.

Presente na festa, Maria Aparecida Vangiler, ex-diretora da escola por dez anos, destacou a importância do evento como momento de reencontro e celebração da trajetória da instituição. “É muito gratificante participar das festividades de 15 anos desta instituição escolar na qual trabalhei na direção por mais de 10 anos, anos estes que pude conviver e contribuir com o processo de ensino e aprendizagem de várias crianças; trabalhar e crescer profissionalmente junto a excelentes profissionais da educação e fazer laços de respeito e amizade com muitas famílias.

Esperamos com os eventos deste ano, reencontrar diversas famílias e profissionais que passaram por esta instituição e juntos relembrar com gratidão essa história tão gratificante.”, afirmou.

Além do arraial, outros evento que serão realizados pela escola durante o ano de 2025 também terão teor comemorativo aos 15 anos da instituição.

Veja o vídeo: