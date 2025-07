Escola de Música abre 100 vagas gratuitas para cursos na capital acreana; inscreva-se

A Secretaria de Estado de Educação e Cultura do Acre anunciou a abertura do processo seletivo para o preenchimento de vagas remanescentes nos cursos de Formação Inicial da Escola de Música do Acre (EMAC), em Rio Branco. Ao todo, estão disponíveis 100 vagas para ingresso imediato e outras 100 para cadastro de reserva, com aulas presenciais e gratuitas nos turnos matutino, vespertino e noturno.

As inscrições ocorrerão entre os dias 22 e 25, das 8h às 12h e das 14h às 17h, na sede da Emac, localizada na Avenida Central, nº 92, Conjunto Tucumã II. A seleção será realizada por ordem de chegada, condicionada à aprovação em teste de aptidão musical, que será aplicado por professores da escola.

Os cursos são voltados a alunos regularmente matriculados no Ensino Fundamental e Médio, com vagas exclusivas para esse público nos turnos matutino e vespertino. O período noturno é destinado a candidatos com idade mínima de 18 anos e que não estejam cursando o ensino básico. Cada candidato poderá escolher apenas um instrumento e um turno, sendo proibido se inscrever para mais de uma opção.

O teste de aptidão musical ocorrerá entre os dias 28 e 31 e será dividido em duas etapas, com avaliação de até 10 pontos no total. Somente candidatos que obtiverem nota mínima de 7,0 serão considerados aptos. A lista de aprovados será divulgada em 1º de agosto e as aulas começarão no dia 4.

Estão previstas reservas de 5% das vagas para jovens em situação de vulnerabilidade social e pessoas com deficiência. Os interessados deverão apresentar a documentação exigida no ato da matrícula, incluindo RG, CPF, comprovante de endereço e, quando aplicável, declaração escolar, laudo médico ou carta de recomendação de órgãos competentes.

As aulas ocorrerão uma vez por semana e incluirão atividades complementares, como os aulões mensais de teoria musical. Alunos que faltarem três vezes consecutivas sem justificativa legal terão a matrícula cancelada. Não será permitida mudança de instrumento ao longo do curso.

A oferta abrange instrumentos como violão, violino, guitarra, contrabaixo, canto, teclado/piano, bateria, cavaco e ukulelê. Os requisitos variam conforme o turno e o instrumento escolhido, respeitando a faixa etária e o nível de escolaridade do candidato.

Candidatos que participaram do edital de 2024 e desistiram no mesmo ano estão impedidos de se inscrever neste processo seletivo. Casos omissos serão avaliados pela comissão responsável pela seleção.