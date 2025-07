Escolha da Madrinha dos Peões da Expoacre segue até próxima terça com votação online

A disputa pelo título de Madrinha dos Peões da Expoacre 2025 já está movimentando os corredores do parque e as redes sociais. Ao todo, 10 candidatas concorrem à faixa, que será entregue na próxima terça-feira (29), durante a aguardada abertura oficial do Rodeio.

A escolha acontece por meio de votação popular, com participação tanto online quanto presencial. Os visitantes da Expoacre podem registrar seu voto em dois totens eletrônicos espalhados pelo parque: um deles está posicionado ao lado do estande do ContilNet, e o outro, na esquina com o Espaço Indústria.

A votação pela internet também segue aberta e ocorre por meio do formulário eletrônico (vote aqui).

Segundo o coordenador do concurso, Gigi Hanan, a intenção é democratizar o processo e permitir que todos escolham sua candidata favorita de forma simples.

“É rápido e prático, você pode votar de casa, de qualquer lugar, e escolher a sua favorita. Lembrando que cada CPF pode votar uma vez”, explicou ao ContilNet.

A escolha da Rainha do Rodeio 2025 já foi realizada na última quinta-feira (24) e teve como vencedora Camila Assunção. A faixa de Princesa ficou com Miriane Rodrigues.

Veja o vídeo: