Escolhas fatídicas: 10 mortes trágicas em games que você poderia ter evitado

Certas mortes nos videogames são extremamente marcantes e, muitas delas, não podem ser evitadas, causando um grande impacto psicológico e sentimental nos jogadores. No entanto, algumas tragédias nos jogos poderiam ter um rumo diferente, caso os players optassem por escolhas distintas ou seguissem outros comandos nas tramas. Entre os exemplos de mortes trágicas em games que você poderia ter evitado, estão Kate Marsh em Life is Strange e Emily Davis de Until Dawn, além de Roman Bellic em GTA 4.

O efeito borboleta e as condições que os jogos oferecem podem salvar certos personagens de um trágico fim, dependendo da sua escolha no game. Pensando nisso, o TechTudo preparou uma lista com 10 mortes tristes nos videogames que você poderia ter evitado, caso tomasse decisões diferentes nos títulos.

Confira os jogos que separamos para você:

As 10 mortes trágicas que poderiam ter sido evitadas:

Tali’Zorah – Mass Effect 3 Kate Marsh – Life is Strange Roman Bellic – GTA 4 Kate McReary – GTA 4 Duchess Anna Henrietta – The Witcher 3: Blood and Wine Emily Davis – Until Dawn Ethan Mars – Heavy Rain Ciri – The Witcher 3: Wild Hunt Zero – Mega Man X2 Crono – Chrono Trigger

Detalhes das mortes e como evitá-las:

1. Tali’Zorah – Mass Effect 3

A morte de Tali em Mass Effect 3 é uma das mais marcantes devido ao contexto. Em um conflito entre os Quarianos (povo de Tali) e os Geth, o jogador precisa decidir o destino dos dois povos. Se você apoiar os Geth, os Quarianos são aniquilados, e Tali comete suicídio ao se jogar de um penhasco. Para evitar essa fatalidade, é possível buscar a paz entre os Quarian-Geth de forma pacífica, o que exige a realização de uma série de missões em Mass Effect 2 e Mass Effect 3.

2. Kate Marsh – Life is Strange

Kate Marsh é uma coadjuvante no primeiro Life is Strange e sofre bullying severo na Blackwell Academy após um vídeo íntimo ser divulgado. O jogador precisa tomar as decisões certas em diálogos e ações para evitar o suicídio da garota no telhado da escola. É essencial prestar o apoio necessário a Kate após o vazamento do vídeo, do contrário, o jogo culminará no trágico suicídio, impactando diretamente o segmento da história.

3. Roman Bellic – GTA 4

Em GTA 4, Roman Bellic, melhor amigo de Niko Bellic, morre nos braços de seu companheiro. O episódio acontece por meio de uma decisão crucial de Niko: ceder a um acordo com Dimitri Rascalov ou buscar vingança. Se Niko optar pelo acordo por dinheiro fácil, ele é traído, e um assassino enviado por Dimitri mata Roman acidentalmente no casamento, em um final triste e sem volta.

4. Kate McReary – GTA 4

O final de GTA 4 é inevitavelmente doloroso para Niko Bellic, que é colocado em uma encruzilhada moral. Kate McReary, o grande amor do protagonista, terá um fim trágico no dia do casamento de Roman Bellic e Mallorie se você optar por se vingar de Dimitri Rascalov em vez de fazer o acordo na penúltima missão “A Revenger’s Tragedy”. Ao escolher a “vingança”, Niko mata Dimitri, mas outro inimigo, Jimmy Pegorino, envia um assassino que atinge Kate com uma bala perdida. No final, alguém sempre morrerá, causando um dano irreparável a Niko.

5. Duchess Anna Henrietta – The Witcher 3: Blood and Wine

Na expansão Blood and Wine de The Witcher 3, a Duquesa Anna Henrietta pode ser assassinada por sua irmã Syanna devido a um ato de vingança. Em seguida, Syanna é executada pelos guardas, causando perdas irreparáveis ao reino de Toussaint. Geralt pode ter sucesso em sua missão de evitar essa tragédia fazendo as escolhas certas nas missões “The Night of Long Fangs”, “Beyond Hill and Dale” e “Pomp and Strange Circumstance”, construindo um bom relacionamento com Syanna e conduzindo os diálogos corretamente para que as irmãs se perdoem.

6. Emily Davis – Until Dawn

Until Dawn é um game de terror interativo onde a maioria dos personagens pode morrer. Para Emily Davis, existem ao menos três formas de tragédia. Uma delas é a queda na Torre de Rádio, onde o jogador precisa acertar todos os comandos rápidos de ação para evitar sua morte. Em outro momento, Emily é mordida por um Wendigo, e o jogador, controlando Mike, precisa decidir se atira ou não nela. Embora boatos digam que a mordida transforma humanos em Wendigo (o que é impossível no jogo), você tem o poder de assassinar Emily, afetando a moralidade de Mike e causando grande impacto psicológico nos personagens.

7. Ethan Mars – Heavy Rain

Ethan Mars é o protagonista de Heavy Rain, um pai que busca salvar seu filho sequestrado, Shaun. Ethan enfrenta diversas situações de quase morte. Em um dos epílogos, se o jogador falhar nos QTEs (eventos de tempo rápido) na busca pelo filho no armazém, Ethan é baleado pela polícia enquanto Shaun morre afogado. Em outras variantes, se Ethan não conseguir salvar o filho, ele mergulha em depressão e tira a própria vida nos arcos “Ethan’s Grave” ou “Ethan’s Suicide”.

8. Ciri – The Witcher 3: Wild Hunt

Em The Witcher 3: Wild Hunt, Ciri, filha adotiva de Geralt, pode ter um fim trágico se o jogador tomar uma série de decisões ruins ao longo do jogo. O pior cenário é o sacrifício de Ciri para deter a Geada Branca, deixando Geralt em luto profundo. Isso acontece se o jogador fizer três ou mais escolhas ruins em momentos-chave, afetando a autoestima de Ciri e sua relação com Geralt. Ao fazer as melhores escolhas em eventos como a reunião da Loja de Feiticeiras ou após a Batalha de Kaer Morhen, você pode salvar a vida de Ciri, que pode se tornar uma Witcher ou uma imperatriz.

9. Zero – Mega Man X2

Na saga Mega Man X, Zero se sacrifica no primeiro jogo para salvar X, ficando gravemente ferido. Em Mega Man X2, os vilões X-Hunters buscam as partes de Zero para usá-lo como arma contra X. Sua missão é recuperar as três partes de Zero antes de terminar as fases dos oito Mavericks. Se você for bem-sucedido, Zero é restaurado. Se falhar, os inimigos controlarão um Falso Zero na batalha final, e X terá que eliminá-lo, causando a morte definitiva de Zero pelas mãos de seu amigo.

10. Crono – Chrono Trigger

A morte de Crono, o protagonista silencioso de Chrono Trigger, é uma das mais icônicas em RPGs. Ele se sacrifica na batalha contra Lavos, um dos principais antagonistas. Lavos dispara um ataque avassalador, e Crono se coloca na frente de Marle e Lucca, sendo vaporizado. Diferente das outras mortes da lista, é impossível evitar que Crono se sacrifique. No entanto, o jogador tem a opção de reviver o personagem para um final feliz, ou seguir para um final alternativo sem Crono.

Fonte: Tech Tudo

Redigido por ContilNet.