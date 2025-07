Escorpião: confira o horóscopo de hoje (29/7) para seu signo

Um tempo a sós pode ser restaurador. O dia pedirá cuidados com a saúde mental e física. Meditação, terapia, massagem, práticas espirituais ou conexão com a natureza contribuirão com seu bem-estar hoje.

Leia também

No amor, evite conversas apressadas, sensibilidade demais poderá gerar mal-entendidos. Metas profissionais serão repensadas. Inimigos do fim: veja os signos mais festeiros do zodíaco