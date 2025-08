Espaço com peixes de grande porte chamam a atenção do público na Expoacre 2025

O consultor do Sebrae Eduardo Ono apresentou as novidades do tradicional espaço da piscicultura durante a Expoacre 2025 para o ContilNet, nesta quinta-feira (31).

A atração, que todos os anos chama a atenção do público, ganhou uma nova proposta este ano: tanques organizados por espécie e animais de grande porte, como pirarucus.

“Trouxemos uma variedade maior de peixes do que no ano passado. Organizamos os tanques por espécie. Em um tanque maior, por exemplo, colocamos só pirarucus, com animais grandes, e em outro tanque apresentamos outras espécies importantes para a piscicultura na região, como o tambaqui, o pirapitinga e o pintado”, explicou Ono.

Na área dos aquários, o espaço também se destaca por oferecer uma experiência educativa.

“Essas mesmas espécies estão separadas em aquários individuais, com os nomes identificados, para que o público possa conhecer melhor”, disse o consultor.

Segundo ele, muitas pessoas que visitam o espaço não são produtores, mas demonstram grande curiosidade sobre como os peixes vivem, o que comem e como crescem.

“É um momento importante de divulgação e educação. A maioria das pessoas conhece o peixe só como produto no prato, mas aqui elas têm acesso a informações técnicas sobre as espécies e sobre a piscicultura como um todo”, completou.