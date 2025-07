Espaço da Sejusp na Expoacre destaca integração entre forças e serviços essenciais à população

Com foco na aproximação entre as instituições de segurança e a comunidade, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) marca presença na 50ª edição da Expoacre com um espaço que reúne diversas forças do sistema estadual de segurança.

A feira, que teve início neste sábado (26), se estende até o dia 3 de agosto, no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco.

O local reúne representantes da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, Corpo de Bombeiros, Instituto Socioeducativo (ISE), Centro Integrado de Comando e Controle, Grupo Especial de Fronteira (Gefron) e do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), que expõe seu helicóptero para visitação.

De acordo com o diretor operacional da Sejusp, Atahualpa Ribera, a proposta é mostrar ao público a atuação conjunta desses órgãos que, no dia a dia, trabalham de forma integrada.

“A Secretaria de Segurança Pública promove essa união entre as forças durante todo o ano. Aqui, reforçamos essa integração com atividades e demonstrações práticas para a população”, afirmou.

O espaço também apresenta projetos sociais como o Acre pela Vida, voltado à prevenção da criminalidade entre crianças e adolescentes. Além disso, os visitantes podem conhecer como funcionam os serviços de emergência, como o 190 da PM, o 192 do SAMU, o Disque Denúncia 181 e o Disque Direitos Humanos 100, todos coordenados pela Sejusp no Centro Integrado.

“Muitas vezes a população vê essas ações de forma separada. Aqui, mostramos como as forças se complementam para garantir a segurança e a resposta rápida em diferentes situações”, explicou Ribera.

Com a circulação diária de milhares de pessoas na feira, o espaço se transforma em uma vitrine da atuação da segurança pública no Acre.

“A presença da Sejusp na Expoacre é uma forma de prestar contas à população, mostrar transparência e fortalecer o vínculo com a comunidade. A segurança pública está presente todos os dias na vida do cidadão, e este é o momento de mostrar tudo isso de forma conjunta e acessível”, concluiu o diretor.

Confira o vídeo e a galeria: