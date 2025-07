Espaço de cultura pop e games conecta gerações na Expoacre 2025; entenda e conheça os detalhes

Na Expoacre 2025, um dos espaços que mais tem despertado curiosidade do público é o voltado para a cultura pop, jogos e entretenimento geek. Organizado com apoio da SEICT e ANAC, o ambiente reúne expositores locais, colecionadores e famílias inteiras que aproveitam a feira para reviver memórias e criar novas experiências.

Francisco, mais conhecido como Tio Rex, é um dos expositores veteranos da feira com sua loja “Coleções do Rex”. Participando de mais uma edição, ele destaca a evolução do espaço.

“Esse ano está bem mais organizado, com apoio de peso. A expectativa é que a gente venda ainda mais que no ano passado. Se tem trabalho, a mente se ocupa. A gente vem com esperança de prosperar”, afirmou.

O espaço também tem proporcionado momentos especiais entre pais e filhos. É o caso de João Paulo Aguiar, que levou a filha Larissa para jogar clássicos dos videogames dos anos 90.

“Quando eu tinha a idade delas, eu jogava esse jogo. Hoje elas jogam a versão mais recente. Quis mostrar como era na minha época. Isso conecta a minha história com a delas”, contou. Para ele, o espaço representa um elo entre gerações e uma forma de compartilhar experiências marcantes da infância.

Larissa, que costuma jogar com o pai em casa, aprovou a novidade. “Achei muito legal! A gente joga Mario e jogos de esporte em casa, mas esse antigo também foi divertido”, disse, entre sorrisos.

Além dos jogos, o espaço inclui estandes com produtos colecionáveis, artigos de animes, quadrinhos e cultura nerd, sendo um atrativo não só para o público jovem, mas também para os adultos que cresceram com esses elementos. A proposta é integrar diversão, memória afetiva e fomento à economia criativa local.

Segundo o secretário de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia, Assurbanipal Mesquita, o espaço representa uma oportunidade estratégica para aproximar inovação, empreendedorismo e cultura pop.

“Nós estamos com essa oportunidade nessa Expoacre, entendendo inclusive a comunidade de startups, a comunidade de inovação, de apresentar um espaço exclusivo, dedicado pra esse ambiente da tecnologia e inovação”, explicou.

Ele destacou ainda a presença de segmentos voltados para os games e para o chamado “empreendedorismo nerd”. “Nós temos ali um segmento voltado pro gamer, que vai começar as suas atividades com as competições, com as atividades de esporte eletrônico. Temos um ambiente voltado pro movimento empreendedor, cultura criativa, o nerd que eles chamam, com personagens, blusas, componentes que vendem bastante pra esse público”, afirmou.

Assurbanipal ressaltou que o foco principal é o incentivo às startups. “As startups são negócios, são empresas que estão se formando com produtos diferenciados e inovadores. Grande potencial de virar um grande produto e gerar emprego. Estamos com foco na bioeconomia e tecnologia da informação, que podem virar grandes negócios para o Acre”, disse.

O secretário também reforçou o compromisso do governo em criar um ambiente favorável para que essas empresas cresçam dentro do estado. “Queremos que o CNPJ deles se instale aqui no Acre, que eles gerem emprego e prosperem aqui. Porque uma ideia dessa, se vai para fora, pode prosperar lá fora e quem perde é o estado”, concluiu.

Veja as fotos: