Espaço Indústria é inaugurado na segunda noite da Expoacre com foco em inovação e tecnologia

Foi inaugurado neste domingo (27), durante a segunda noite da Expoacre 2025, o Espaço Indústria, que celebra o protagonismo do setor industrial acreano. O local reúne empresas, startups e instituições ligadas ao desenvolvimento econômico, com destaque para a inovação tecnológica e a produção local.

Para o secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia do Acre (Seict), Assurbanípal Mesquita, o espaço é uma vitrine do potencial da indústria regional.

“Esse espaço é uma expressão da nossa indústria acreana. Aqui nós temos os nossos expositores, as empresas industriais, mostrando seus produtos e serviços, belos produtos, mostrando o potencial que esse segmento tem para a nossa sociedade”, destacou.

Além das empresas, instituições como SESI, SENAI e IEL também marcam presença no ambiente, com ações voltadas tanto para o setor produtivo quanto para a comunidade.

As atividades no espaço se estendem para além da exposição.

“Temos aqui também atividades voltadas para a inovação, num outro ambiente localizado, nos ambientes de inovação. As startups sendo apresentadas também ali com produtos também inovadores e diferenciados. Enfim, muitas atividades estão acontecendo nesse espaço, nesse complexo de atividades”, completou Mesquita.

O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC), José Adriano, também comemorou o sucesso da abertura. “Estamos muito felizes porque a Federação das Indústrias, todo ano, se encontra aqui sempre apresentando muitas novidades, uma adesão muito maior. […] A parceria com o governo é importante, na medida em que o governo é o grande promotor desse evento, junto com o Sebrae e as outras instituições classistas”, disse.

Para ele, o espaço tem papel estratégico dentro da feira. “Aqui é uma grande prateleira, né? E a gente tem muito cuidado de lidar com essa recepção do público em geral. Por isso, esse espaço que a gente tem aqui é sempre para garantir um certo conforto para os expositores, para os diretores da federação.”

Coordenador do Espaço Indústria, João Paulo Pereira ressaltou a importância da Expoacre como ambiente de negócios. “O empresário acreano já entendeu que a Expoacre é a maior vitrine que nós temos. É onde ele tem a oportunidade de apresentar os seus produtos, a sua empresa, a sua marca. E isso com certeza gera negócios por muito tempo”, afirmou.

Pereira também destacou o foco da edição deste ano. “A feira foi bastante focada na parte de tecnologia. A gente está tentando linkar as empresas a esse momento de transformação digital”, explicou.

Veja os registros do Espaço Indústria: