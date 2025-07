Espanha: ladrão invade casa e observa mulher dormindo nua por 32 min

Um caso perturbador que aconteceu em Marbella, cidade litorânea da Costa do Sol, é investigado pela Polícia Nacional da Espanha. Um homem invadiu a casa de um casal e permaneceu no quarto por 32 minutos enquanto os moradores dormiam. A maior parte do tempo, o ladrão ficou observando a moradora da casa, que dormia nua ao lado do parceiro.

O caso aconteceu no dia 2 de junho deste ano. Segundo o jornal espanhol El Mundo, o intruso entrou na residência sem ser notado, mesmo com o filho da moradora dormindo em um quarto ao lado. Ele vestia luvas, meias e o rosto coberto por um lenço, para não deixar rastros.

Leia também

Descoberta

O casal Pilar e Alex haviam voltado de uma competição de jiu-jitsu e dormiam na cama no momento em que o homem invadiu a residência. No entanto, com o comportamento sem rastros do ladrão, eles só descobriram o crime ao revisar imagens das câmeras de segurança.

“Aquele homem não veio à minha casa para roubar. Ele veio para fazer algo comigo. Ele entrou em nosso quarto oito vezes para olhar minhas partes íntimas”, disse Pilar ao El Mundo.

O criminoso usava uma lanterna para iluminar a vítima enquanto ela dormia, atitude que fez Pilar acreditar que o homem tinha outras intenções além do roubo. Apenas 300 euros (cerca de R$ 1.950) foram levados de sua bolsa. Objetos de valor deixados à vista, como joias e fones de ouvido, não foram tocados. Alex, seu parceiro, reforçou a sensação de ameaça.

“Ela se sentiu violada em sua privacidade. Um predador doentio a observava em um lugar onde deveríamos estar seguros”, disse o morador.

Segundo o casal, a denúncia só foi feita dias depois. Pilar hesitou em compartilhar as imagens por estar nua, mas foi convencida por familiares e amigos da importância de levar o caso às autoridades. Desde então, ela vive com todas as janelas e portas trancadas, tem pesadelos constantes e recebe acompanhamento psicológico.

As imagens mostram o invasor vagando pela casa entre 2h48 e 3h20, se movendo de forma metódica. Em nenhum momento o casal acorda. Pilar revelou que havia dormido sozinha na noite anterior e que isso aumentou o seu pavor ao imaginar o que poderia ter acontecido.