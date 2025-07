Especialista indica alimentos e bebidas para combater o mau hálito

Quando o assunto é prevenir o mau hálito, cuidar da alimentação é tão importante quanto manter uma boa higiene bucal. De acordo com o Conselho Federal de Odontologia, cerca de 30% da população brasileira sofre com mau hálito. E embora muito comum, a halitose pode afetar a autoestima e as relações pessoais.

As causas para o problema são variadas, como má higiene bucal, doenças gengivais, boca seca, problemas gástricos ou jejum prolongado. No entanto, alguns alimentos possuem propriedades que podem ajudar a combater o mau odor bucal. É o que afirma a dentista Ilana Marques.

Segundo a especialista, algumas frutas, chás, ervas e bebidas atuam diretamente contra bactérias causadoras da halitose e ajudam a estimular a salivação, essencial para a limpeza natural da boca.

Veja a seguir a lista dos alimentos e bebidas recomendados pela especialista:

Maçã, cenoura e pepino: frutas e legumes fibrosos funcionam como uma espécie de “escova natural” ao serem mastigados, ajudando a remover resíduos da língua e dos dentes;

frutas e legumes fibrosos funcionam como uma espécie de “escova natural” ao serem mastigados, ajudando a remover resíduos da língua e dos dentes; Melancia, abacaxi e laranja: manter-se hidratado é essencial para evitar boca seca, uma das principais causas do mau hálito, e as frutas ricas em água são perfeitas para isso;

manter-se hidratado é essencial para evitar boca seca, uma das principais causas do mau hálito, e as frutas ricas em água são perfeitas para isso; Gengibre cru: contém gingerol, composto capaz de ativar enzimas com propriedades antibacterianas na saliva;

contém gingerol, composto capaz de ativar enzimas com propriedades antibacterianas na saliva; Salsa, hortelã, alecrim e coentro: ervas frescas possuem óleos essenciais com efeito desodorizante. A salsa, por exemplo, é rica em clorofila, um agente natural contra odores;

ervas frescas possuem óleos essenciais com efeito desodorizante. A salsa, por exemplo, é rica em clorofila, um agente natural contra odores; Chás verdes e de hortelã: ricos em polifenóis — grupo de compostos químicos conhecidos por suas propriedades antioxidantes —, esses chás têm ação antibacteriana natural, ajudando a reduzir o número de microrganismos na boca;

ricos em polifenóis — grupo de compostos químicos conhecidos por suas propriedades antioxidantes —, esses chás têm ação antibacteriana natural, ajudando a reduzir o número de microrganismos na boca; Iogurtes naturais e probióticos: auxiliam no equilíbrio da flora intestinal e bucal, o que pode reduzir compostos de enxofre responsáveis pelo mau cheiro;

Chã de hortelã ajuda a combater o mau hálito

Gengibre pode ser usado em cremes, chás, molhos e biscoitos

Iogurte natural auxilia no equilíbrio da flora intestinal

Recomendações extras

Ilana alerta ainda para os perigos do jejum prolongado. “Ficar muitas horas sem se alimentar reduz a produção de saliva e favorece a formação de compostos responsáveis pela halitose”, explica. Por isso, fazer pequenos lanches ao longo do dia é uma estratégia simples e eficaz apontada pela dentista para evitar o problema.

Apesar da alimentação ser uma grande aliada na prevenção ao mau hálito, a dentista reforça que ela não substitui a higienização adequada, com escovação após as refeições, uso de fio dental e limpeza da língua. “Quando o mau hálito é persistente, é fundamental investigar causas mais profundas”, recomenda.