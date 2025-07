Divisão diferente

Segundo a apuração, a apólice do seguro previa um valor total de 1 milhão de dólares, sendo US$ 200 mil destinados a cada passageiro. No entanto, Dona Ruth teria proposto uma divisão diferente do montante, sugerindo ficar com metade da quantia destinada às demais vítimas.

A mãe de Marília Mendonça, teria recebido US$ 100 mil de cada uma das outras quatro famílias, totalizando US$ 500 mil.Feltrin relatou ainda que Ruth convocou os parentes das vítimas para detalhar sua decisão.

“Quando Dona Ruth descobriu que era um milhão de dólares, ela achou que era tudo dela chamou todo mundo e falou: ‘É o seguinte, eu fico com 50% desse valor, porque a Marília era a mais importante de todos.’”