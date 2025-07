Esperança: após ser baleada, cadela espera com doçura por um novo lar

Quando a equipe do Stray Rescue of St. Louis recebeu uma imagem de um cachorro deitado imóvel sobre uma pilha de madeira, eles sabiam que não havia tempo a perder. A foto veio acompanhada de uma mensagem curta, porém alarmante: “Cachorro baleado, precisa de ajuda”. Foi o suficiente para colocar o time em ação imediata.

Cassady, uma das socorristas experientes da instituição, reagiu prontamente: “Tragam-me aquele bebê”, escreveu ela em uma publicação no Facebook. A urgência se justificava. O animal havia sido encontrado por um bom samaritano, que se recusou a deixá-la sozinha enquanto o socorro não chegava.

Dor e esperança: o primeiro contato com a cadela ferida

Quando a equipe chegou ao local, agiu com extrema cautela. A cadela — posteriormente batizada de Propeller — estava visivelmente ferida e com muita dor, mas, surpreendentemente, não apresentou resistência. Com delicadeza, foi levada a um local seguro, onde receberia os primeiros atendimentos.

Ninguém sabia, naquele momento, a real extensão dos danos causados pelo disparo. Mas a esperança era grande. Propeller foi levada imediatamente para a clínica veterinária da ONG, onde passou por exames de emergência.

Diagnóstico surpreendente: a sorte ao lado de Propeller

Para alívio de todos, os exames revelaram um cenário melhor do que se imaginava. A bala, embora perigosa, não atingiu órgãos vitais. Os estilhaços ficaram alojados em sua perna, mas sua coluna, articulações e outras áreas sensíveis permaneceram intactas. A cirurgia para remoção dos fragmentos foi realizada com sucesso.

