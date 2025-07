Esporte e inclusão: vice-governadora Mailza e FFAC reafirmam parceria em projetos sociais

A vice-governadora do Acre, Mailza Assis, visitou o presidente da Federação de Futebol do Acre (FFAC), Adem Araújo, nesta terça-feira, 22 de julho, no estádio Antônio Aquino Lopes – O Florestão – em Rio Branco, sede da federação. O encontro teve como pauta o futebol e seu aspecto social.

Adem recebeu a vice-governadora, que também é secretária de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), para reafirmar as parcerias para os anos de 2025 e 2026.

“Reafirmei o compromisso da nossa gestão, incentivadora e apoiadora do esporte, e parcerias em projetos sociais. Acreditamos que o esporte muda vidas, melhora a realidade da nossa juventude e leva o espírito esportivo, disciplina, o coletivo, o respeito, para sempre. Essa é a vitória que colheremos nessa importante união”, afirmou a gestora.

Mailza enfatizou a cadeia produtiva do futebol e exaltou a importância da prática do esporte para a formação social e inclusão.

Adem informou que, atualmente, mais de 2 mil atletas têm uma ocupação durante o ano nas competições realizadas pela Federação do Futebol do Acre, com o apoio da CBF e do governo.

“Temos um governo incentivador do futebol. Está sempre aberto ao diálogo, atento aos acontecimentos e disposto a fortalecer a prática, junto com a cidadania da nossa juventude”, disse.

O presidente da FFAC também noticiou que um projeto para ajudar 500 jovens de 10 a 14 anos está em andamento junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e agradeceu a parceria do Estado nessa iniciativa: “É engrandecedor para a federação ter esses parceiros. Ganha a juventude, o governo do Acre, toda a sociedade”, finalizou.

Fonte: Agência de Notícias do Acre

Redigido por ContilNet.