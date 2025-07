Esports nas escolas do Acre: proposta busca incluir jogos eletrônicos na educação

Os esportes eletrônicos, mundialmente conhecidos como eSports, podem se tornar uma atividade extracurricular na rede estadual de ensino do Acre. Um projeto de lei com essa finalidade está atualmente em tramitação na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac).

A iniciativa partiu de Henrique Álefy, presidente da Federação Acreana de Games e Tecnologia (Fagt), e foi apresentada ao deputado estadual Fagner Calegário (Podemos), que protocolou a proposta na Casa do Povo.

Principais pontos da proposta

Instituir os eSports como atividade extracurricular nas escolas do Acre .

como atividade extracurricular nas escolas do . Incluir os eSports nos Jogos Estudantis do Acre .

nos . Permitir que escolas promovam atividades externas de formação e competições de eSports com outras instituições de ensino.

com outras instituições de ensino. Viabilizar a cooperação entre o setor público e instituições do setor privado para obter recursos, infraestrutura e logística para a promoção das atividades.

A proposta também estabelece que a Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE) será responsável pela implementação da lei, podendo firmar parceria com a Fagt para auxílio técnico nos Jogos Estudantis e demais atividades da modalidade.

“Além do aspecto educacional, o setor de games e eSports se destaca como um dos segmentos mais promissores da economia digital, oferecendo múltiplas possibilidades de atuação profissional. Dessa forma, a iniciativa não apenas incentiva a prática esportiva, mas também contribui para a inserção dos jovens no mercado de trabalho e nas diversas áreas da indústria da tecnologia, como programação, design, produção de conteúdo e gestão de eventos”, destaca um trecho da justificativa do projeto de lei.

Crescimento da modalidade e próximos passos

De acordo com Janaina Cardozo, assessora de comunicação da Fagt, a modalidade tem crescido bastante, especialmente entre jovens em níveis escolar e universitário. Em 2024, a lei que regulamenta os eSports já foi sancionada no Acre.

“Eu acredito que daqui pra frente vai ser uma das coisas comuns, porque já tem muitas competições nas escolas, torneios, e para fora (do Acre) o pessoal tem um faturamento extraordinário. Muita gente vive disso. Aqui ainda não dá de viver disso, mas a maioria está buscando”, explica.

A assessoria de comunicação do deputado estadual Fagner Calegário informou que o projeto de lei será ajustado para um novo parecer nas comissões da Aleac antes de seguir para votação entre os parlamentares. “O projeto foi rejeitado nas comissões, mas nós vamos modificar o que precisar e reenviar para um novo parecer”, informou.

Fonte: Ge

Redigido por ContilNet.