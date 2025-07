Esports World Cup 2025 já começou com super premiação e times brasileiros

A Esports World Cup (EWC) 2025, também conhecida como Copa do Mundo de esports, está rolando entre os dias 8 de julho e 24 de agosto em Riade, capital da Arábia Saudita. Esta é a segunda edição do evento, que tem Cristiano Ronaldo como embaixador e reúne 24 jogos, incluindo os retornos de Counter-Strike 2 (CS2), League of Legends (LoL) e Free Fire, além de estreias como Valorant e Chess (Xadrez).

Times brasileiros e de várias partes do mundo competem pela premiação recorde de mais de US$ 70 milhões (cerca de R$ 385 milhões, em conversão direta). O público pode acompanhar tudo ao vivo. Abaixo, confira detalhes sobre modalidades, equipes brasileiras, calendário e como assistir à competição.

O que é a Esports World Cup?

A EWC é um evento anual que, em sua segunda edição, reúne os principais times de esportes eletrônicos do mundo em uma série de torneios. Cada um tem regras específicas, geralmente mais curtas do que os campeonatos tradicionais. Organizada pela Esports World Cup Foundation (EWCF), a competição pode ser comparada às Olimpíadas dos esportes tradicionais, mas com organizações e pro players do cenário de esports.

Premiação da Esports World Cup 2025

A premiação total da EWC 2025 é de US$ 70,45 milhões, o maior prêmio já pago no cenário de esports na história, superando o valor da primeira edição. A distribuição será feita da seguinte forma:

US$ 27 milhões (equivalente a mais de R$ 148 milhões ) distribuídos entre os 16 melhores times com base no desempenho geral em diversos jogos. O vencedor geral leva US$ 7 milhões para casa.

(equivalente a mais de ) distribuídos entre os 16 melhores times com base no desempenho geral em diversos jogos. O vencedor geral leva para casa. US$ 30 milhões divididos entre os torneios específicos de cada jogo participante.

divididos entre os torneios específicos de cada jogo participante. US$ 5 milhões destinados a atletas e equipes que passarem pelas classificatórias iniciais.

destinados a atletas e equipes que passarem pelas classificatórias iniciais. US$ 450 mil distribuídos como prêmios de MVP.

Veja a premiação de alguns torneios:

Valor da Premiação Jogos US$ 3.000.000 cada Dota 2, Honor of Kings, Mobile Legends, PUBG Mobile US$ 2.000.000 cada Apex Legends, CrossFire, League of Legends, PUBG, Rainbow Six Siege X US$ 1.800.000 cada Call of Duty Black Ops 6 US$ 1.500.000 cada Chess US$ 1.250.000 cada CS2, Valorant US$ 1.000.000 cada COD Warzone, EA Sports FC 25, Fatal Fury, Free Fire, Overwatch 2, Rocket League, Street Fighter 6, Tekken 8 US$ 700.000 cada StarCraft 2 US$ 500.000 cada Mobile Legends (Feminino), Rennsport, Teamfight Tactics

Jogos e calendário da Esports World Cup 2025

Mais de 2.000 jogadores, representando mais de 200 clubes, disputam 25 torneios em competições organizadas em parceria com produtoras e publicadoras do setor. A semana de abertura, a partir de 8 de julho, tem como destaques o tradicional Dota 2 e Valorant, a grande novidade desta edição. Confira o cronograma geral:

📅 A programação completa está disponível no site oficial da EWC (esportsworldcup.com/en/competition/tournament-schedule).

Times e atletas brasileiros na Esports World Cup 2025

O número total de participantes subiu de 30 para 40 equipes nesta edição da EWC 2025. A lista conta com nomes de destaque, como a FURIA, que garantiu vaga no torneio de League of Legends após vencer o 2º split da LTA Sul em junho. Os Panteras também estão confirmados no Rocket League, junto com a Team Secret.

Outros destaques incluem a Alpha7, campeã da primeira PUBG Mobile World Cup, e atletas solo no EA Sports FC 25, como Young e Paulo Neto. Além disso, LOS, paiN Gaming e outras organizações brasileiras marcam presença no Free Fire.

Como assistir à Esports World Cup 2025?

A EWC 2025 terá transmissão ao vivo nos canais oficiais da organização na Twitch (twitch.tv/ewc) e no YouTube (youtube.com/0). Além disso, o site da competição reúne um hub com links diretos para todas as streams. O evento também está sendo transmitido pelo Gaules, em português, além de transmissões por parte de outras organizações e publishers.

🇸🇦 RECADO DO MINI GAU 🇸🇦 A Copa do Mundo de Esports já tem casa! E você vai poder acompanhar mais de 20 modalidades nos nossos canais a partir de amanhã! Teremos também CS in loco diretamente da Arábia com BT e Liminha. Espero vocês na Tribonera 💙 pic.twitter.com/lViKCEgLZY — Gaules (@Gaules) July 7, 2025

Como jogar o fantasy da Esports World Cup 2025?

A EWC 2025 lançou um fantasy game gratuito com premiação total de US$ 200.000, dividida entre dois modos de jogo. Estão disponíveis desafios específicos para Valorant, Dota 2, League of Legends, Mobile Legends e CS2. Os fãs podem jogar antes do início de cada torneio. Já as previsões do Pick’em permitem palpites para os 24 títulos presentes no evento.

Ambos os modos estão disponíveis no site oficial da EWC (fantasy.esportsworldcup.com). Basta se inscrever, montar seu time e escolher os atletas e equipes que acredita que vão se destacar. Os melhores colocados serão recompensados com prêmios em dinheiro.

Fonte: Tech Tudo

Redigido por ContilNet.