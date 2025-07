Esposa de Amado Batista posa com Michelle Bolsonaro e gera reações

A ex-miss e influenciadora Calita Franciele, de 23 anos, esposa do cantor Amado Batista, de 74, causou polêmica nas redes sociais nesta terça-feira (22/7) ao posar ao lado da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. A jovem aproveitou uma passagem por Brasília para se encontrar com a esposa de Jair Bolsonaro e compartilhou o momento nas redes.

“Com minha eterna primeira dama”, escreveu Calita Franciele em uma postagem no Instagram feita na noite desta terça-feira (22/7).

Reações

A publicação gerou a reação de internautas e seguidores. Nos comentários, muita gente criticou a influenciadora. “Duas cuidadoras de idosos”, riu Emilia Quaresma. “Eu não erro nunca gostei desta menina desde a primeira vez que a vi”, comentou Selma Sese. “Deixando de seguir”, lamentou Karine Dantas. “As duas combinam muito bem, duas cuidadoras de idosos, são da mesma laia”, zombou Mariany Enzo.

Apesar das críticas, Calita Franciele também foi defendida. “Calita do céu eu já te amava, agora mais aínda. Vocês ficaram perfeitas juntas”, disse Iracilda Santos. “Acho que ninguém tem o direito de criticar a moça pelas escolhas dela”, comentou Sirlene Demesio. “Fiquei mais fã ainda”, apontou Ivone Moraes. “Duas maravilhosas, amo, lindíssimas”, defendeu Ester Melo.

Segue trabalhando

A ex-miss Calita Franciele e o cantor Amado Batista se casaram em março deste ano, com uma festa luxuosa no Mato Grosso. Apesar da união, a influenciadora revelou que continua trabalhando e que consegue conciliar seus afazeres com os cuidados com o amado.

“Eu consigo conciliar as duas coisas facilmente, porque felizmente eu trabalho com internet. E isso, sinceramente, é libertador”, disse ela no começo do mês. “Felizmente, hoje eu trabalho de onde eu estiver, seja em cidades na qual Amado está tendo show, seja na fazenda maravilhosa, seja viajando”, reforçou.